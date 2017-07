Galaxy Note Fan Edition kommt am Freitag

Ab dem kommenden Freitag, den 7. Juli, wird Samsung wieder ein Note verkaufen. Dabei handelt es sich um das Galaxy Note Fan Edition. Dieses Phablet ist im Grunde eine leicht veränderte Neuauflage des Galaxy Note 7. Das Galaxy Note 7 wiederum musste Samsung im vergangenen Herbst zurückrufen und komplett vom Markt nehmen. Zuvor waren zwei verschiedene Produktionsfehler beim Akku entdeckt worden, die die Nutzung des Telefons unsicher machen konnten.

Viele Bauteile des Galaxy Note 7 werden nun beim Galaxy Note Fan Edition verwendet – nicht aber der Akku. Dieser wurde durch eine neue und etwas kleinere Batterie ersetzt, die „nur“ 3.200 mAh besitzt. Schließlich wurden die Produktionsfehler bei den verschiedenen Akkus des Galaxy Note 7 darauf zurückgeführt, dass ein zu großer Akku in ein zu flaches Gehäuse untergebracht werden sollte.

Das Galaxy Note Fan Edition kommt leider nur nach Südkorea

Das Galaxy Note Fan Editon sieht ziemlich genauso aus wie das Galaxy Note 7. Auf der Rückseite steht aber zum einen „Fan Edition“. Und auch bei den Fähigkeiten sind sich die Telefone sehr ähnlich, aber nicht gleich. So kommt auf dem Galaxy Note Fan Edition eine neuere Software zum Einsatz. Und Teil dieser Software ist auch Samsungs neue Künstliche Intelligenz Bixby, die wohl die aktuell schlauste KI-Assistentin für Smartphones ist.

Leider gibt es das Galaxy Note Fan Edition erst einmal nur in Südkorea zu kaufen. Da das Galaxy Note 8 aber erst für den Herbst erwartet wird, müssen europäische Fans dieser Phablet-Modellreihe also erst einmal noch einige Monate in die Röhre schauen.