Diese Woche ist es so weit: Tesla beginnt mit Produktion von Model 3

Elektroauto-Hersteller Tesla steht kurz vor der Produktion des Model 3. Diese Woche schon soll der erste Wagen über das Fließband rollen. Ende dieses Monats dann sollen die ersten Einheiten im Rahmen einer Feier persönlich ausgehändigt werden.

Wie Tesla-Gründer und CEO Elon Musk auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, habe das Model 3 „alle behördlichen Vorschriften“ erfüllt. Damit würde die Fertigung der SN1 (Serial Number 1) schätzungsweise am Freitag dieser Woche beginnen.

Handover party for first 30 customer Model 3’s on the 28th! Production grows exponentially, so Aug should be 100 cars and Sept above 1500. — Elon Musk (@elonmusk) 3. Juli 2017

In einer Reihe weiterer Tweets erklärte der Unternehmer, dass die ersten 30 Fahrzeuge am 28. Juli dieses Jahres im Rahmen einer sogenannten „handover party“ an die Kunden ausgehändigt würden. Danach würde die Produktionszahl des Fahrzeugs kontinuierlich ansteigen. Nächsten Monat sollen 100 Fahrzeuge gefertigt werden, im September würden es bereits 1.500 Einheiten werden, ab Dezember soll die Zahl auf 20.000 Stück steigen.

Nachfrage nach dem Model 3 steigt

Für das nächste Jahr plant Tesla laut dem Magazin The Verge, insgesamt rund 500.000 Fahrzeuge über das Fließband rollen zu lassen. Das entspräche ca. 40.000 Einheiten pro Monat und etwa 10.000 Stück in der Woche. Dieses Volumen ist an die hohe Kundennachfrage angepasst, Tesla zählt für das Model 3 bereits mehr als 400.000 Vorreservierungen.

Der US-Hersteller visiert mit dem Mittelklasse-Elektroauto die große Masse an. In der Basisausstattung kostet das Fahrzeug 35.000 US-Dollar (umgerechnet rund 30.000 Euro), durchschnittlich wird es mit rund 42.000 US-Dollar (etwa 36.000 Euro) zu Buche schlagen. Zum Vergleich: Die Vorgänger-Modelle Model S und Model X sind ab 78.000 resp. 91.000 Euro zu haben.