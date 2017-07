iPhone 8: Setzt Apple auf Gesichtserkennung statt Fingerabdruckscanner?

Laut Medienberichten wird Apples neues Smartphone, das iPhone 8, ohne Fingerabdrucksensor auskommen. Stattdessen bastelt der kalifornische Hersteller offenbar an einer Gesichtserkennungstechnologie.

Laut dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg soll Apple an einem verbesserten Sicherheitssystem für das iPhone 8 arbeiten. Dabei soll es sich um das Entsperren des Geräts via Gesichtserkennung handeln. Das System soll auf Basis eines 3D-Sensors funktionieren, um so Missbrauch zu verhindern. In der Vergangenheit war immer wieder berichtet worden, dass die Technologie etwa durch das Vorhalten einer Fotografie des Besitzers geknackt werden könne.

Neben Sicherheit und Zuverlässigkeit setzt Apple mit seinem Gesichtserkennungsscanner offenbar auf Tempo. Demnach könne das System das Gerät innerhalb von wenigen Millisekunden entsperren. Hinzu kommt, dass der Nutzer das iPhone nicht mehr vor das Gesicht zu halten braucht. Wie Bloomberg unter Berufung auf einen Insider berichtet, würde es schon genügen, wenn das Handy auf dem Tisch liegt.

Neben dem Entsperren des Geräts soll die Gesichtserkennungstechnologie auch beim Verifizieren von Zahlungen und beim Start geschützter Apps zum Einsatz kommen. Laut Bloomberg ist sie sicherer als der Fingerabdrucksensor. Dabei dürfte die Technik aus der Not heraus entstehen. Apple hatte den Fingerabdruckscanner seit dem iPhone 5 in den runden Home-Button platziert. Da beim iPhone 8 das Display die gesamte Vorderseite bedeckt, findet der physisch Knopf eine virtuelle Lösung.

Im Herbst wissen wir mehr!

Theoretisch wäre es zwar möglich, auch den Fingerabdrucksensor ins Display zu integrieren, doch gestaltet sich die Umsetzung offenbar als besonders schwierig. Auch eine Platzierung auf der Rückseite wäre möglich, doch muss Apple – sollten die Gerüchte um die Gesichtserkennungstechnologie stimmen – von dieser Lösung Abstand genommen haben.

Apple wird laut Medienberichten das iPhone 8 zusammen mit den überarbeiteten Fassungen von iPhone 7 und iPhone 7 Plus voraussichtlich im Herbst dieses Jahres vorstellen.