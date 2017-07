Elektromobilität: Volvo will nur Elektroautos bauen

Volvo hat eine radikale Kehrtwende in puncto Antriebstechnologie angekündigt. Der schwedische Autohersteller will künftig bei seinen neuen Modellen ausschließlich auf Elektroantrieb setzen und sich damit in den kommenden Jahren Schritt für Schritt vom Verbrennungsmotor verabschieden.

Demnach soll 2019 eine wichtige Zäsur in der Geschichte des Unternehmens markieren. Ab diesem Jahr will Volvo jedes neue Modell entweder mit einem Elektromotor, einem Plug-in-Hybrid- oder einem Mild-Hybridsystem auf den Markt bringen, wie es in der heute veröffentlichten Mitteilung des Konzerns heißt.

„Es geht um den Kunden“, sagt Volvo-Chef Hakan Samuelsson in einem Statement. „Die Menschen fragen immer öfter nach Elektroautos, daher möchten wir auf die gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche unserer Kunden entsprechend reagieren“, so der Unternehmer.

Das Ende einer Ära?

Volvo wird von 2019 an bis 2021 insgesamt fünf neue Elektroautos auf den Markt bringen. Diese Fahrzeuge würden von einer Reihe von Hybrid-Modellen ergänzt werden, die per Stecker geladen werden und einen ergänzenden Verbrennungsmotor haben.

Der schwedische Autobauer hat sich hohe Ziele gesteckt. Bis 2025 will der Konzern rund eine Million Elektro- resp. Hybridautos verkaufen. „Wenn wir es sagen, dann meinen wir es auch“, sagt Samuelsson selbstbewusst. Das sei die Art wie man bei Volvo die Sache anpackt.

Mit seiner radikalen Kehrtwende steht Volvo nicht allein. Auch VW will in Zukunft verstärkt auf Elektromobilität setzen – auch als Konsequenz auf den Dieselskandal. Ob es Volkswagen allerdings gelingen wird, auf diesem Gebiet Marktführer zu werden, muss noch abgewartet werden. Mit der Ankündigung Volvos dürfte sich ihm ein ernstzunehmender Konkurrent in den Weg stellen.