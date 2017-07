Galaxy Note Fan Edition: Neue Batterie, neuer Prozessor & neue Funktionen

Samsung hat also am heutigen Freitag in seinem Heimatland Südkorea das Galaxy Note Fan Edition veröffentlicht. Und dabei gibt es eine kleine Überraschung:

Bereits im Vorfeld war man davon ausgegangen, dass Samsung dem Smartphone einen neuen Akku verpassen wird. Und das ist auch geschehen. Während das Galaxy Note 7 noch einen 3.500-mAh-Akku besaß, muss das Galaxy Note Fan Edition mit einem etwas kleineren Akku mit einer Kapazität von 3.200 mAh auskommen. Diese Batterie hat zudem Samsungs neuen Test überstanden. Es sollte somit also unter keinen Umständen zu einer Wiederholung des Desasters kommen, das zur Einstellung des Galaxy Note 7 geführt hatte. Ebenfalls vermutet wurde, dass Samsung das Galaxy Note Fan Edition mit der neuesten Android-Version ausstatten wird. Und das bedeutete auch, dass das Gerät mit Samsungs wahnsinnig schlauer neuen Künstlichen Intelligenz namens Bixby ausgestattet sein wird – und das ist auch der Fall.

Galaxy Note Fan Edition hat mehr Leistung

Womit aber kaum jemand gerechnet hat, ist dass das Galaxy Note Fan Edition auch mehr Leistung haben wird. Samsung hat den Snapdragon 820, der beim Galaxy Note 7 zum Einsatz kommt, durch den Snapdragon 821 ersetzt. Dabei handelt es sich um einen Octa-Core-Porzessor, der in etwa 10 Prozent leistungsfähiger ist als der Snapdragon 820. Auch die GPU ist etwas schneller als beim Vorgänger, obwohl es sich dabei eigentlich um den gleichen Chip handelt.

Samsung wird leider erst einmal nur 400.000 Einheiten des Galaxy Note Fan Edition bauen. Diese werden beinahe ausschließlich in Südkorea und Taiwan verkauft. Das ist sehr Schade. Schließlich handelt es sich dabei um ein gutes Phablet, das wir auch gerne hierzulande erwerben können würden.