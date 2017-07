Bargeldloses Bezahlen? Viele Deutsche sind noch skeptisch!

Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeit bargeldlosen Bezahlens – sei es mit Bank- und Kreditkarten oder mit Hilfe einer Smartphone-App. Dass wir aber einer Zukunft entgegensteuern, in der das greifbare Geld nicht mehr existiert, dürfte utopisch sein. Zumindest in Deutschland ist eine bargeldlose Gesellschaft noch immer Zukunftsmusik, wie eine Studie belegt.

Wie das Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov herausgefunden hat, nutzen noch immer 89 Prozent der Deutschen beim Bezahlen in Geschäften ausnahmslos Bargeld. 85 Prozent zahlen mindestens einmal in der Woche mit Scheinen und Münzen.

Grund für die Zurückhaltung ist die Skepsis ob der Sicherheit des bargeldlosen resp. mobilen Bezahlens. Ganze 75 Prozent sind der Meinung, dass man durch Zahlen mit Kontokarte oder Smartphone leichter Opfer von Betrug werden könnte.

Hat das mobile Bezahlen eine Zukunft in Deutschland?

Was sich in Deutschland noch gar nicht durchgesetzt hat, ist das mobile Bezahlen. Laut der YouGov-Studie nutzen gerademal vier Prozent der Deutschen diese Technik. Besonders in diesem Bereich sind die Sicherheitsbedenken groß. Rund jeder sechste oder genauer: 18 Prozent haben Angst vor Manipulationen von außen, sei es in Form eines Virus‘ oder eines Schadprogramms.

Auf der anderen Seite wächst die Zahl der Aufgeschlossenen gegenüber dem mobilen Bezahlsystem. Denn 18 Prozent der Befragten können sich durchaus vorstellen, in Zukunft ihre Rechnungen mit dem Smartphone zu begleichen.