Android-Wear-Smartwatch von Louis Vuitton kostet schlappe 3.000 Dollar

Der Smartwatch-Markt kommt nicht so richtig in Fahrt. Es handelt sich um eine Nische, in der sich allenfalls Fitness-Tracker-Uhren einigermaßen halten können. Selbst Apple hat das eingesehen, und seine sauteuren Apple-Watch-Modelle, die als modisches Statussymbol gedacht waren, zugunsten von günstigeren und funktionalen Smartwatches mit Konzentration auf den Fitness-Aspekt eingestellt. Das Luxus-Mode-Label Louis Vuitton will sich diesem Trend aber widersetzen.

Louis Vuitton wird bei den Smartwatches wohl auch kaum Erfolg haben

Denn Louis Vuitton hat mit der Tambour Horizon eine Luxus-Smartwatch auf den Markt gebracht. Diese Uhr kostet in der günstigsten Ausführung schlappe 2.450 US-Doller. Die teuerste Variante kostet 2.900 US-Dollar. Dabei hat die Uhr kaum besondere Eigenschaften. Auf dem Gehäuse gibt es ein LV-Logo, bei den Armbändern gibt es welche mit dem berühmten LV-Symbol und dazu kommen einige exklusive Ziffernblätter und die ein oder andere mäßig nützliche exklusive App.

Der Rest der Uhr ist recht gewöhnlich, wenn auch im Großen und Ganzen zeitgemäß. So kommt sie mit dem aktuellen Betriebssystem Android Wear 2.0. Unter der Haube taktet ein Snapdragon-Wear-2100-Chip von Qualcomm. Der Arbeitsspeicher (RAM) ist 512 MB groß und der interne Speicher beträgt 4 GB. Die Kapazität des Akkus liegt bei 300 mAh. Und das runde 1,2-Zoll-Display löst mit 390 x 390 Pixeln auf. Einen Pulsmesser sucht man aber vergeblich. Dafür ist das Gehäuse mit seinem Durchmesser von 42 Millimeter und seiner Höhe von 12,5 Millimeter angenehm groß. Bei den Farben haben Kunden die Auswahl zwischen den beiden billigeren Versionen in Grau und Braun und der teureren in Schwarz. Bei den Armbändern gibt es dann noch 30 Varianten für Frauen und 30 für Männer. Wer die Uhr aber kaufen soll, ist eher unklar.