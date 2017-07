Das Galaxy Note 8 kommt in sechs Wochen!

In genau sechs Wochen soll es so weit sein: Samsung plant dann offenbar das Phablet Galaxy Note 8 am 23. August 2017 vorzustellen. Als Kulisse soll ein eigenes Event in New York dienen. Dies haben den Webseiten The Bell, The Investor und SlashGear zufolge mehrere unterschiedliche Quellen bestätigt – darunter auch ein Manager Samsungs.

Dass es das Galaxy Note 8 nicht zur IFA 2017 im September geben wird, sondern bereits vorher, war seit einiger Zeit ein offenes Geheimnis. Es war sogar spekuliert worden, ob es das Phablet bereits im Juli zu sehen geben könnte.

Galaxy Note 8 wird Galaxy S8 Plus ähneln

Das Galaxy Note 8 wird dem Galaxy S8 Plus sehr ähnlich sein. Denn zum einen soll es ein ähnliches Design inklusive Infinity-Display erhalten. Links und rechts soll es also das Edge-Display geben und oberhalb sowie unterhalb des Displays soll kaum Platz verschwendet werden. Die physischen Buttons auf der Vorderseite verschwinden also und werden in ihrer Funktion zu sehr großen Teilen durch On-Screen-Knöpfe ersetzt. Auf diese Weise wird es Samsung möglich sein, ein sehr großes Display in einem vergleichsweise kleinen Gehäuse unterbringen zu können. Und das wird auch notwendig sein. Denn während das Galaxy Note 7 noch mit einem 5,7-Zoll-Screen kommt, soll das Galaxy Note 8 mindestens ein 6,2-Display erhalten – wie es auch beim Galaxy S8 Plus der Fall ist. Wobei Analysten es aber nicht für unrealistisch halten, dass Samsung einen noch größeren Bildschirm verbauen könnte. Es ist die Rede von einer Diagonale von bis zu 6,5 Zoll.

Technologisch wird sich das Galaxy Note 8 aber vom Galaxy S8 Plus unterscheiden. Allein schon, weil Samsung das Gerät mit einem Stylus namens S Pen ausliefern wird, der auch in einem Schacht im Gehäuse des Telefons untergebracht werden kann.