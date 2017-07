Von wegen Netflix! Fernsehen gewinnt Zuschauer zurück

Gehört das klassische Fernsehen bald der Vergangenheit an? Schließlich nehmen Video-Streaming-Dienste, VoD-Anbieter und Mediatheken einen immer größeren Raum in unserem Alltag ein. Weit gefehlt. Wie eine Studie der Hochschule Fresenius zeigt, schauen immer mehr Menschen wieder lineares Fernsehen.

Zunächst stellten die Studienleiter tatsächlich einen deutlichen Anstieg von Nutzern fest, die ausschließlich online TV-Inhalte abrufen. Vor allem jüngere Zuschauer gestalten sich ihr Programm gerne selbst. Von den 18- bis 24-Jährigen griffen im vergangenen Jahr 28 Prozent ausschließlich auf Online-TV-Angebote zurück, ein Anstieg um sieben Prozentpunkte. Aber auch bei der Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahre liegt der Anteil bei 21 Prozent.

Mit der Nutzerzahl steigt auch die Nutzungsintensität. Das stellten die Studienleiter zumindest bei den jüngeren Zuschauern fest. Von den 18- bis 24 Jährigen schauten letztes Jahr 28 Prozent über elf Stunden in der Woche Streaming-Inhalte. Ein Jahr zuvor waren 27 Prozent. Bei den 25- bis 34-Jährigen ist der Anteil der Langzeit-Streamer von 22 auf 25 Prozent gestiegen, bei der Altersgruppe 35 bis 44 Jahre sogar von 16 auf 23 Prozent.

Bei den älteren Semestern ist dagegen in puncto Nutzungsdauer ein Abwärtstrend zu bemerken. Während 2015 noch 13 Prozent der 45 – bis 54-Jährigen mehr als elf Stunden Online-TV schauten, fiel der Anteil letztes Jahr auf 12 Prozent. Bei den 55+-Jährigen waren es 2016 nur 10 Prozent, zwei Prozentpunkte weniger als noch im Jahr zuvor.

Das Fernsehen lebt

Doch nicht nur die älteren Zuschauer kehren wieder zum linearen Zuschauer zurück. Überraschendes Ergebnis der Studie ist die Tatsache, dass auch die Jugend offenbar immer weniger das zu schätzen weiß, womit sich Streaming-Dienste und VoD-Anbieter vom klassischen Fernsehen abheben wollen: Inhalte welcher Art auch immer im Rahmen des Angebots jederzeit und so lange man will nutzen.

Es werde deutlich, so die Studienleiter, dass sowohl in der Altersgruppe 55+ als auch in der jüngsten Gruppe (18 bis 24 Jahre) der Anteil derjenigen, die ausschließlich traditionell fern schauen, wieder leicht gewachsen ist.“ Ihr Fazit: Anscheinend sei „so mancher, der die Online-Dienste ausprobiert hat, wieder zurück zum traditionellen Fernsehen gekommen.“

Die Hochschule Fresenius hat für die Studie vom 30. November bis zum 7. Dezember 2015 1027 Personen befragt. Zwischen 30. November 2016 bis zum 5. Dezember 2016 standen 1003 Menschen Rede und Antwort.