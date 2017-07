Netflix gibt Start der zweiten Staffel von „Stranger Things“ bekannt

Fans des Netflix-Serienhits „Stranger Things“ haben doppelten Grund zur Freude. Nicht nur hat der Streaming-Dienst den Start der zweiten Staffel der Mystery-Serie bekanntgegeben. Diese erscheint auch noch einige Tage früher als zuvor angekündigt.

„Stranger Things“ gehört zu den beliebtesten Eigenproduktionen des US-Streaming-Dienstes. Die erste Staffel erschien am 15. Juli 2016. Die zweite soll nun laut Netflix bereits am 27. Oktober dieses Jahres auf der Plattform erhältlich sein und nicht – wie ehedem angekündigt – an Halloween.

Über die Handlung lässt Netflix nichts verlautbaren, sie wird gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Kein Wunder bei dem Stoff, der um Mysterien, Verschwörungen sowie fremde Wesen und unheimliche Jenseitswelten kreist.

In Staffel eins ging es um einen Schuljungen, der auf spurlose Weise verschwindet. Während seine Freunde nach ihm suchen und dabei von einem mysteriösen Mädchen unterstützt werden, erhält die verzweifelte Mutter des Verschwundenen seltsame Botschaften aus einer fremden Welt.

Die Macher vor und hinter der Kamera

In den Hauptrollen der aus neun Episoden bestehenden zweiten Staffel werden erneut Winona Rider, David Harbour, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Sean Astin, Charlie Heaton zu sehen sein. Als Regisseure fungieren die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer. Einige Episoden wurden auch von anderen Regisseuren inszeniert, darunter Shawn Levy und Andrew Stanton.