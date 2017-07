Belfaster Museum stellt Wandteppich mit Szenen aus „Game of Thrones“ aus

Zum Start der siebten Staffel der Kultserie „Game of Thrones“ hat sich das irische Fremdenverkehrsamt Tourism Ireland eine besondere Aktion einfallen lassen. Um sowohl die Serie als auch Nordirland zu huldigen, präsentiert das Amt einen handgewebten Teppich, auf dem in Nordirland gedrehte Szenen der Serie verewigt wurden.

Das aus nordirischem Leinen gewebte Gemälde misst in der Länge insgesamt 77 Meter und ist stilistisch an den berühmten Teppich von Bayeux orientiert. Inhaltlich decken die zentralen Szenen aus allen vorausgegangenen sechs Staffeln „die Irrungen und Wirrungen der Figuren in ihren heldenhaftesten und schändlichsten Szenen“ ab, wie es in der Pressemitteilung des Fremdenverkehrsamts heißt.

Der Wandteppich wird im Ulster Museum in Belfast, Nordirland ausgestellt. Ab kommendem Samstag, den 22. Juli ist er für die Öffentlichkeit zugänglich. Allerdings bekommen die Besucher zunächst nur einen Teil des monumentalen Kunstwerks zu sehen. Nach dem gestrigen Start von „Game of Thrones“ wird jede Woche nach jedem Start einer Episode ein neuer Abschnitt des Gemäldes enthüllt.

Die dazugehörige App

Fans der Serie, die nicht in Nordirland zuhause sind, haben die Möglichkeit, das Werk auch digital bestaunen. Begleitend zum Ausstellungsstück gibt es die App „Northern Ireland Game of Thrones Wandteppich“, wo man das Gemälde nicht nur aufrufen, sondern es mittels Zoom auch en détail betrachten kann. Zudem finden sich auch Links zu den einzelnen Drehorten.

Die erste Episode der siebten Staffel von „Game of Thrones“ wurde gestern Abend um 21 Uhr Ortszeit auf HBO ausgestrahlt. Deutsche und österreichische Zuschauer konnten sie zeitgleich heute Nacht auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket sehen. Insgesamt sind acht Staffeln der Kultserie geplant. Anders als die jeweils aus zehn Episoden bestehenden ersten sechs Staffeln sollen die finalen zwei aus weniger Folgen bestehen.