104 Millionen Kunden: Netflix übertrifft alle Erwartungen

Dass Netflix die magische Grenze von 100 Millionen registrierten Nutzern überquert hat, steht schon seit April dieses Jahres fest. Nun hat der Streaming-Dienst seinen zweiten Quartalsbericht vorgelegt und der übertrifft selbst die kühnsten Prognosen.

Demnach hat Netflix im zweiten Quartal, also von Anfang April bis Ende Juni, 5,2 Millionen neue Kunden gewinnen können. Insgesamt hat der Streaming-Dienst knapp 104 Millionen zahlende Mitglieder. Damit hat das Unternehmen seine eigenen Erwartungen weit übertroffen. Es war zuvor von einem Plus von knapp über drei Millionen Neuanmeldungen ausgegangen.

Einen Kundenanstieg verzeichnet Netflix sowohl in den USA als auch auf dem internationalen Markt. In seiner Heimat konnte der Konzern im zweiten Quartal knapp eine Millionen neue Kunden gewinnen, gerechnet hatte man mit rund 600.000. Damit nutzen in den Vereinigten Staaten insgesamt 51,9 Millionen Menschen den Streaming-Dienst.

Im Ausland greifen insgesamt 52 Millionen Menschen auf das Online-TV-Angebot des Unternehmens zu, ein Plus von mehr als vier Millionen. Auch diese Zahl liegt deutlich über der Erwartung, man war von rund 2,6 Millionen ausgegangen.

Umsatz und Nettogewinn

Den Umsatz konnte Netflix im vergangenen Quartal um 32 Prozent auf 2,8 Milliarden US-Dollar steigern. Der Gewinn wächst um 60 Prozent von 41 auf 66 Millionen US-Dollar.

Über diese Zahlen freuen sich auch die Anleger. Die Netflix-Aktie stieg am Montag um zehn Prozent auf 179 Dollar. Ein Ende des Erfolgs scheint nicht in Sicht. Der Streaming-Dienst rechnet zum Ende des laufenden dritten Quartals mit weiteren 4,4 Millionen neuen Kunden weltweit.