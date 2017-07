Das sind die beliebtesten Marken der Deutschen in den sozialen Medien!

Was sind die beliebtesten Marken der Deutschen im den sozialen Medien? Dafür interessierten sich Faktenkontor und die dpa-Tochter news aktuell. Für ihre Studie „Kundenlieblinge“ haben die beiden Unternehmen mehr als 14 Millionen Social-Media-Beiträge zu rund 3.000 Marken aus 20 Branchen analysiert.

Im Zentrum des Interesses standen die Fragen, wie oft die deutschen Verbraucher in den sozialen Medien über Marken diskutieren und wie sie über Preis, Service, Qualität und Ansehen urteilen. Das Ergebnis: In der Sparte Automobil ist BMW der beliebteste Autohersteller der Deutschen. Über die Fahrzeugflotten des Münchner Konzerns wurde in sozialen Netzwerken am häufigsten diskutiert.

Der Elektrofachmarkt, über den sich die Deutschen am meisten auf Facebook, Twitter und Co. ausgetauscht haben, ist Expert. Der Hardware-Hersteller, mit dem man sich hierzulande gerne beschäftigt, ist IBM, während LG sich als meistdiskutierter Unterhaltungselektronik-Hersteller gegen Konkurrenten wie Samsung und Sony durchgesetzt hat.

Bei den Sportartikel-Herstellern hat Adidas die Nase vorn. Levi’s ist die beliebteste Jeansmarke und über Alnatura diskutiert man im Internet am liebsten, wenn Natur- und Biomarkt das Thema ist. Wenig überraschend ist, dass Amazon als Sieger in der Sparte Versand- und Online-Handel hervorgegangen ist.

Im Folgenden die Sieger in den anderen zwölf Branchen:

Bäcker: Ditsch

Baumärkte: Toom

Fitnessstudios: McFIT

Gastronomie: Vapiano

Haushaltsgeräte: Philips

Kreuzfahrtanbieter: MSC

Lebensmittel: Zentis

Mode & Lifestyle: Tom Tailor

Reifenhersteller: Michelin

Reiseanbieter: Ameropa

Spielwaren: Ravensburger

Kreditinstitute: Volksbanken