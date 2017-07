Neue Serie: Netflix verfilmt Gruselklassiker „The Haunting of Hill House“

Netflix hat die Serienadaption des Horror-Romans „The Haunting of Hill House“ von Shirley Jackson in Auftrag gegeben. Dabei handelt es sich bereits um die dritte Verfilmung des Klassikers.

Wie der Streaming-Dienst gestern mitteilte, soll die erste Staffel zehn Episoden umfassen. Produziert wird die Serie von Paramount TV und Amblin Television, letztere ein auf TV-Produktionen spezialisiertes Tochterunternehmen von Steven Spielbergs Filmstudio Amblin Partners.

Netflix beschreibt das Projekt als „moderne Neuinterpretation“ von Jacksons Klassiker. Was im Grunde nichts anderes heißt, als dass sich die Filmemacher wohl die Freiheit nehmen werden, auch von der Handlung des Original abzuweichen. Der Roman erzählt die Geschichte vierer Personen, zweier Männer und zweier Frauen, die in einer alten Villa mit paranormalen Phänomenen konfrontiert werden.

In den Hauptrollen der Serie, dessen Titel noch nicht bekannt ist, werden Carla Gugino („San Andreas“, „Californication“) und Michiel Huisman („Game of Thrones“) zu sehen sein. Als Regisseur wurde mit Mike Flanagan ein Filmemacher besetzt, dem das Genre vertraut ist. Der US-Amerikaner war zuletzt mit dem Horror-Thriller „Ouija – Spiel mit dem Teufel“ sehr erfolgreich. Zusammen mit Gugino hat er auch die Stephen-King-Adaption „Das Spiel“ inszeniert. Der Horror-Thriller erscheint demnächst ebenfalls auf Netflix.

Jacksons Romanklassiker bei Produzenten beliebt

Jacksons 1959 erschienenes Buch „The Haunting of Hill House“ gehört zu den besten Gruselromanen des 20. Jahrhunderts. Bereits zwei Mal diente es Hollywood als Vorlage. In die Filmgeschichte ist Robert Wise‘ Adaption „Bis das Blut gefriert“ aus dem Jahr 1963 eingegangen. Die Hauptrollen spielen Julie Harris, Claire Bloom, Richard Johnson und Russ Tamblyn. 1999 kam mit Jan de Bonts „Das Geisterschloss“ eine weitere Verfilmung in die Kinos.