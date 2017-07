OnePlus 5 stürzt beim Notrufwählen ab

Das OnePlus 5 sorgt in den USA für Ärger. Einige Nutzer haben einen besonderen Fehler des Smartphones gemeldet. Dieses stürzt immer dann ab, wenn man ausgerechnet die Notrufnummer 911 wählt. Hersteller OnePlus arbeitet bereits an einer Lösung.

Aufgefallen war das Problem einem Nutzer, der davon auf der Diskussionsplattform Reddit berichtet hat. Er habe mit seinem OnePlus 5 den Brand eines Gebäudes melden wollen, schreibt er auf der Plattform. Doch als er die Notrufnummer 911 gewählt habe, sei sein Handy abgestürzt.

Auf dem sozialen Netzwerk Facebook hat ein Video veröffentlicht, in dem er das Problem demonstriert. Tatsächlich schaltet sich sein OnePlus 5 ab, wenigen Sekunden nachdem er 911 gewählt hat.

Deutsche Nutzer nicht betroffen

Der Nutzer mit dem Namen Seattle_Horn ist nicht der einzige, dem der Fehler aufgefallen ist. Viele andere haben das Problem bestätigt. Dabei wird deutlich, dass der Defekt nicht nur in Verbindung mit 911 auftritt. Auch einige Nutzer aus Großbritannien berichten von dem Problem.

Deutsche OnePlus-5-Besitzer sind anscheinend nicht betroffen. Ein Nutzer schreibt, dass er infolge eines Notfalls sowohl die 110 als auch die 112 wählen musste. Beide Nummern hätten einwandfrei funktioniert.

Mittlerweile hat sich auch der Hersteller OnePlus zu Wort gemeldet. Man habe den betroffenen Nutzer kontaktiert, heißt es in einem Eintrag. An einem Update, das das Problem beheben soll, werde bereits gearbeitet. Es soll in Kürze veröffentlich werden. Einen Termin nannte das Unternehmen nicht.