Ed Sheeran: Twitter-Löschung hatte nichts mit „Game of Thrones“-Shitstorm zu tun!

Nein, beste Freunde werden Ed Sheeran und Twitter wohl nicht mehr. Der Sänger hatte seinen Account auf dem Kurznachrichtendienst gelöscht, dann wieder reaktiviert. Aktiv werden will er auf der Plattform aber nicht mehr. Ob sein Rückzug etwas mit seinem belächelten und vielkritisierten Auftritt in „Games of Thrones“ zu tun hat? Nein, versichert der Musiker.

Der 1991 in Hebden Bridge, West Yorkshire, England geborene Musiker gehört zu den erfolgreichsten Singer/Songwritern der Gegenwart. Was ihn umso umstrittener macht. Die einen lieben ihn, die anderen, nun ja, hören lieber weg, wenn seine Musik im Radio oder sonst wo läuft. Vor allem auf Twitter kriegte der Sänger immer wieder sein Fett weg, wo die Hater ihrer Meinung über den Sänger freien Lauf ließen.

Nach der Premiere der siebten Staffel von „Game of Thrones“ erreichte der Shitstorm auf dem Portal einen neuen Höhepunkt. Sheeran ist in der ersten Episode der Fantasy-Serie in der kleinen Rolle eines zu allem Überfluss auch noch singenden Soldaten zu sehen. Das kam alles andere als gut an. Vor allem die „Game of Thrones“-Fans waren wenig begeistert. Die Folge: Man verspottete den Sänger und seine Schauspielkünste nach Strich und Faden.

Sheeran hat keinen Bock mehr auf Twitter

Dass Sheeran mit Twitter nichts mehr zu tun haben will, habe jedoch nichts mit dem Cybermobbing zu tun. Das betont Sheeran nachdrücklich – und zwar auf einem anderen sozialen Netzwerk, dem Foto-Dienst Instagram. „Ich habe mich bei Twitter abgemeldet, weil ich das schon immer vorhatte. Das hat nichts damit zu tun, was die Leute über mein „Game Of Thrones“-Cameo gesagt haben“, schreibt der 26-Jährige. Das Timing soll „reiner Zufall“ gewesen sein. Zum Text postete der Sänger ein „beliebiges Bild“ von sich und meinem Manager, auf dem sie gen „Sonnenuntergang reiten“.

Zwar hat Sheeran seinen Twitter-Account wieder aktiviert, doch wird er hier nicht mehr aktiv sein. „Ich benutze das nicht mehr“, schreibt er im Bio-Template.“ Wer will, solle ihn unter @teddysphotos auf Instagram folgen.