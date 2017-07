Shoes and the E-Commercer: Sarah Jessica Parkers Schuhe bald auch auf Amazon Fashion EU erhältlich

Dass die Schauspielerin Sarah Jessica Parker („Sex and the City“) längst unter die Designer gegangen ist, ist hinlänglich bekannt. Mit ihrer Schuhkollektion „SJP Collection“ ist sie derzeit sehr erfolgreich. Die Schuhe bietet die Mode-Ikone seit rund einem Jahr in den USA auf Amazon Fashion an. Nun weiten Parker und der Online-Versandhändler ihre Partnerschaft auf Europa aus.

Wer hierzulande Schuhe aus Parkers „SJP Collection“ haben wollte, der musste sie aus den USA ordern. Damit wurde der Schuhtick zu einer kostspieligen und geduldigen Angelegenheit. Denn die Kunden mussten nicht nur für die schicken Treter blechen, sondern auch hohe Versandkosten und lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Mit dem Launch der Kollektion auf Amazon Fashion EU wird sich der Kauf in Europa und Deutschland bald wesentlich einfacher gestalten. Ab Oktober dieses Jahres können die Europäer Parkers Schuhkollektion für die kommende Herbst-/Wintersaison auf www.amazon.de/fashion bestellen.

„Die Möglichkeit mit Amazon Fashion in Europa zusammenzuarbeiten ist unglaublich spannend“, erklärt Sarah Jessica Parker. „Nachdem ich meine Linie vor fast einem Jahr mit Amazon in den USA gelauncht habe, freuen wir uns nun sehr darauf, unseren europäischen Kunden eine ebenso wunderschöne, kreative und ansprechende Kollektion zu präsentieren“, so die Designerin.

Auch Susan Saideman, Vice President bei Amazon Fashion Europe, freut sich über die Zusammenarbeit: „Wir wissen, dass unsere Kunden in Deutschland die Schuhkollektion von Sarah Jessica Parker lieben werden“, so die Managerin. „Die bisherigen Kollektionen waren in den USA sehr begehrt. Jetzt profitieren auch europäische Kunden von der umfangreichen Auswahl – inklusive einiger exklusiv bei Amazon erhältlichen Farben.“

Drei exklusive Farbtöne des Kult-Modell „Fawn“

Zur Auswahl stehen neben neuen und bekannten Modellen auch drei exklusive Farbtöne des Kult-Schuhs „Fawn“, der ab Oktober in „Dash“, „Flirt“ und „Wink“ erhältlich sein wird. Beim Kauf eines „Fawn“-Paares in einem der drei neuen Farbtöne erhalten die Kunden zudem einen von Sarah Jessica Parker handsignierten Schuhbeutel.