Das Galaxy S8 Active wird ohne physischen Homebutton auskommen

Etwas überraschend wurden vor einigen Tagen erste Informationen zu einem Smartphone namens Galxy S8 Active geleakt. Es gab zu dem Gerät aber keine Bilder. Deswegen startete sofort die Gerüchteküche mit wilden Spekulationen. Und die größte Kontroverse drehte sich um die physischen Knöpfe des Telefons.

Das Active gehört in die Klasse der Outdoor-Smartphones. Also solches hatte es immer vier mechanische Tasten: Einen Homebutton, wie es ihn auch bei so ziemlich allen anderen Smartphones Samsungs gab. Dazu hatte das Active auch „Zurück“ und den „Task Manager“ auf mechanische Knöpfe gelegt. Diese waren bei Samsungs anderen Telefonen zwar auch physisch, aber nicht mechanisch, sondern Touch. Und zu guter Letzt gab es einen vierten Knopf, der ebenfalls mechanisch war und frei vom Nutzer mit einer Funktion belegt werden konnte. Auf diese Weise konnten Anwender viele Funktionen ihres Smartphones auch unter widrigsten Bedingungen, beispielsweise unter Wasser, ausführen.

Galaxy S8 Active setzt auf On-Screen-Buttons

Beim Galaxy S8 änderte sich aber alles. Aufgrund des neuen Designs gab es im Grunde gar keine physischen Knöpfe mehr, sondern eigentlich nur noch Software-Knöpfe. Wie wollte Samsung diese Design-Änderung beim Galaxy S8 Active aber umsetzen?

Nun haben wir die Antwort: Auch das Active wird Software-Knöpfe erhalten. Damit wird die Gehäuse-Display-Ratio deutlich besser. Allerdings geschieht das zum Preis eingeschränkter Funktionalität. Denn unter Wasser lassen sich diese Buttons kaum bedienen. Und auch der frei belegbare Knopf verschwindet. Dafür wird das Galaxy S8 Active einen Button bekommen, über den Anwender immer Samsungs neuen Sprachassistenten Bixby aufrufen werden können.