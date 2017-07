Netflix sichert sich Rechte an Talk-Show „The Hollywood Masters“

Netflix hat sich die Ausstrahlungsrechte zur beliebten Talkshow-Serie „The Hollywood Masters“ gesichert. Ab August werden die Nutzer des Streaming-Dienstes Einblick in die Welt der Stars der Traumfabrik haben können.

„The Hollywood Masters“ ist eine Talk-Sendung, in der sich Stephen Galloway, Journalist des Filmmagazins Hollywood Reporter, pro Folge mit einem Filmschaffenden aus Hollywood Unterhält. Fans haben mit den jeweils halbstündigen Episoden die Möglichkeit, sich über das Leben und das Filmschaffen von Schauspielern, Regisseuren, Produzenten, Autoren und weiteren verdienten Persönlichkeiten in der Traumfabrik zu informieren.

Gedreht wird die bereits sechs Staffel zählende Sendung auf dem Campus von School of Film and Television der Loyola Marymount University vor einem aus Studenten, Lehrenden und Absolventen der Universität bestehenden Live-Publikum. Aktuelle und ehemalige Studierende gehören auch zu den Machern der Serie. Produziert wird „Hollywood Masters“ von LMUs School of Film and Television.

Bisher war die Sendung exklusiv Hollywood Reporter zu sehen. Mit der Rechtevergabe an Netflix dürften die Macher ein Millionenpublikum hinzugewinnen. „Wir freuen uns sehr, dass die Serie, die zu den begehrtesten Veranstaltungen unserer Schule gehört, für die ganze Welt auf Netflix erhältlich sein wird“, erklärt Stephen Ujlaki, Dekan der School of Film and Television. Ujlaki gehört an der Seite von Anay Tarnekar und des Moderators Galloway zu den ausführenden Produzenten der Serie.

Wie wurde Clint Eastwood zu Clint Eastwood?

Wie die Loyola Marymount University berichtet, hat sich der Streaming-Dienst die ersten drei Staffeln von „Hollywood Masters“ gesichert. Sie enthalten insgesamt 36 Episoden. Die erste, aus zwölf Folgen bestehende Staffel ist ab dem 1. August dieses Jahres auf dem Streaming-Dienst abrufbar. Darin unterhält sich Galloway mit Hollywood-Größen wie Ethan Hawke, Billy Bob Thornton, Clint Eastwood, Julia Louis-Dreyfus, Amy Adams, Judd Apatow und George Miller.