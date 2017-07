Facebook arbeitet an intelligentem Display-Lautsprecher

Facebook steigt in den Markt für Hardware ein. Das soziale Netzwerk hat offenbar ebenfalls das Potenzial von smarten Lautsprechern erkannt, weshalb es an einem eigenen Gerät arbeitet. Doch von den Lautsprechern der Konkurrenz soll sich seine Version in einem kleinen aber entscheidenden Detail unterscheiden.

Laut dem Magazin Digitimes soll der von Facebooks Entwicklungsabteilung Building 8 konzipierte Lautsprecher nicht auf Sprachbefehl reagieren. Die Eingabe soll vielmehr über ein Touch-Display erfolgen. Damit hätte das Gerät allenfalls Ähnlichkeiten mit Amazons Display-Lautsprecher Echo Show. Während bei diesem der Bildschirm aber mehr oder weniger als Bonus gedacht ist, soll er bei Facebook Dreh- und Angelpunkt sein.

Das Display soll eine Größe von 15 Zoll haben und von LG Display hergestellt werden. Die übrige Hardware stammt von dem in China ansässigen Elektronikkonzern Pegatron Technology, der bereits Konzerne wie Apple (iPhone) und Microsoft (Surface-Laptop, Xbox One) zu seinen Kunden zählt. Beide Elektronik-Unternehmen arbeiten angeblich bereits an Prototypen für den Facebook-Lautsprecher. Bis Anfang nächsten Jahres sollen Entwicklungs- und Herstellungsprozesse abgeschlossen sein. Denn bereits im ersten Quartal 2018 soll der Lautsprecher auf den Markt kommen, wie Digitimes herausgefunden hat.

Die Welt spricht mit Lautsprechern



Der Markt für Lautsprecher wächst immer weiter. Für das Jahr 2022 sagen Experten in diesem Segment einen Umsatz von rund 5,5 Milliarden US-Dollar. Losgelöst wurde der Trend im Jahr 2014 mit Amazons Echo, der mit der hauseigenen Sprachassistentin Alexa funktioniert. Zwei Jahre bringt Google seinen Home-Lautsprecher heraus, während Apple derzeit an den letzten Zügen seines HomePod sitzt. Nicht zuletzt arbeiten Microsoft (Invoke), Samsung (Vega) und Alibaba an eigenen Lautsprechern.