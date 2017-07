Unternehmer Carsten Maschmeyer bekommt Startup-Show auf Sat. 1

Der Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer gehört schon längst zu den deutschen Fernsehstars. Seit einem Jahr wirkt der 58-Jährige in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ mit. Nun steigt er beim Konkurrenzsender Sat. 1 ein, der mit „Das ist deine Chance“ ein ähnliches Format ins Programm nimmt.

„Das ist deine Chance“ kreist um Jungunternehmer, die ihre Geschäftsideen präsentieren und zeigen müssen, dass sie diese und ihre Unternehmerischen Fähigkeiten weiterentwickeln und verbessern können. Maschmeyer fungiert in der Sendung als Mentor der Startuper und wird dem Sieger das nötige Kapital zur Verfügung stellen und diesen bei der Gründung seiner Firma unterstützen.

„Ich bin davon überzeugt, dass in den Menschen in Deutschland ein riesiges unternehmerisches Potenzial schlummert“, erklärt Maschmeyer in einem Statement. „Diesen Gründergeist will ich wecken und glaube fest daran, dass die Person wichtiger ist als das Produkt.“

Was zählt, sind Geist und Idee

Die Kandidaten müssen für die Teilnahme an der Sendung weder bereits ein Kapital und Mitarbeiter vorweisen noch einen Business-Plan haben. Was zähle, sei vielmehr „der individuelle Unternehmergeist und die Idee der Gründer-Talente“, so der Sender. „Egal mit welchem Produkt, mit welcher Dienstleistung oder welcher technischen Innovation – die Bewerber sollen dem Investor zeigen, dass sie kreativ und kommunikativ sind, mentale Stärke besitzen und für ihre Vision brennen.“

„Das ist deine Chance“ soll bereits im Frühjahr nächsten Jahres auf Sendung gehen. Die Dreharbeiten der Produktion von Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH beginnen im Herbst.

Maschmeyer ist seit 2016 Jury-Mitglied der Existenzgründer-Show „Die Höhle der Löwen“ von Vox. Darin werben Erfinder und angehende Unternehmer um Kapital für ihre Ideen. Zu den Investoren in der Sendung gehören neben Maschmeyer Frank Thelen und Ralf Dümmel. Seit der bevorstehenden vierten Staffel sind die US-amerikanische Unternehmerin Judith Williams und die CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl dabei. Premiere der vierten Staffel ist der 5. September.