HTC kündigt portables Virtual-Reality-Headset an

Das taiwanesische Unternehmen HTC hat eine neue Virtual-Reality-Brille angekündigt. Dieses Headset nennt sich Vive Standalone und funktioniert, wie der Name schon sagt, komplett ohne mit einem PC verbunden werden zu müssen und auch ohne, dass ein Smartphone eingesetzt wird. Allerdings wird es die Vive Standalone zunächst nur in China zu kaufen geben. Plänen, das Gerät auch in Europa oder Nordamerika auf den Markt zu bringen, erteilte HTC erst einmal eine Absage.

Das Herzstück der Vive Standalone ist ein Snapdragon 835. Genau wie der Chip kommt auch das Tracking-System der VR-Brille von Qualcomm. Ein Akku ist ebenfalls an Bord. Damit dürfte das Gerät leistungsschwächer sein als die computergebundene Vive, dafür aber viel mobiler. Gleichzeit ist die Brille genauso mobil wie die Gear VR aber etwas leistungsfähiger, weil sie keine Smartphone-Aufgaben übernehmen muss. Über die Akkulaufzeit lässt sich noch nichts sagen. Spiele, Videos und andere Inhalten werden Nutzer über Viveport beziehen. Dabei handelt es sich um die VR-Content-Plattform von HTC, die es auch für Smartphones gibt.

HTC baut auch das VR-Headset für Google

Wer nun in Nordamerika oder Europa lebt und ebenfalls eine autonome VR-Brille möchte, muss sich noch bis zum Ende des Jahres gedulden. Denn dann soll die Daydream VR auf den Markt kommen. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Standalone-VR-Headset, das im Grunde baugleich zur Vive Standalone ist.

Die Hersteller der Daydream VR sind HTC und Lenovo, auch wenn die Brille von Google vertrieben werden wird. Die Unterschiede zwischen den beiden VR-Headsets dürften zum einen im Tracking-System liegen und zum anderen wird die Daydream VR seine Inhalte via Google beziehen und nicht über Viveport.