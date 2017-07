Shudder und Sundance Now: Amazon erweitert TV-Angebot um weitere Kanäle

Amazon erweitert sein Videoangebot um zwei weitere Kanäle. Ab Herbst diese Jahres haben Prime-Kunden Zugriff auf das Angebot von „Shudder“ und „Sundance Now“.

Im Mai hatte Amazon den Prime-Mitgliedern 26 Pay-TV-Kanäle zur Verfügung gestellt, auf denen die Kunden Filme, Serien und Non-Fiction-Inhalte streamen können. Alle Channels stellen ihre Inhalte als Video-on-Demand zur Verfügung, während einige wenige sie linear ausstrahlen. Darüber hinaus soll die Mehrheit der Inhalte als Download zur Verfügung stehen.

Nun kommen mit Shudder und Sundance Now zwei weitere Kanäle hinzu. Shudder heißt auf Deutsch „schaudern“, womit bereits die inhaltliche Ausrichtung angedeutet ist. Angeboten werden hier den Prime-Kunden in Deutschland und Österreich Filme und Serien aus den Bereichen Horror, Thriller und Suspence. Sundance Now beschränkt sich auf Independent-Filme, Dokumentationen und Serien der letzten Jahrzehnte, so Amazon in einem Statement. Beide Kanäle gehören dem US-amerikanischen Medienunternehmen AMC Networks. Im September werden sie freigeschaltet.

Umsonst gibt es auch bei Amazon nichts

Wie die bereits vorhandenen Channels werden auch Shudder und Sundance Now nicht mit dem Prime-Abonnement in Höhe von 69 Euro im Jahr bzw. 8,99 Euro im Monat abgedeckt. Für beide Dienste müssen die Kunden zusätzlich 3,99 Euro pro Monat entrichten. Die Preise für die restlichen Kanäle bewegen sich zwischen 1,99 Euro und 7,99 Euro.

Folgende Sender gehören bereits zum TV-Angebot von Amazon: