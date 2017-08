Mobilfunk-Awards für beste Handys, Anbieter und Tarife

Das Verbraucherportal handytarife.de vergibt auch dieses Jahr seine Mobilfunk-Awards für die besten Handys, Hersteller, Provider und Tarife des Jahres. Unter den Preisträgern befinden sich die üblichen Verdächtigen.

Mit den Mobildfunk-Awards in den genannten vier Kategorien werden nicht unbedingt die besten Hersteller, Produkte und Provider ermittelt. Da die Preisträger nicht von einer Jury ermittelt, sondern von den Nutzern des Verbracherportals gekürt werden, dürfen sich die Sieger vor allem als beliebtester Anbieter bezeichnen.

Demnach bietet der Hamburger Provider freenetmobile mit dem FreeSmart 1000 den populärsten Tarif des Jahres in Deutschland. Er beinhaltet 100 Freiminuten und 100 Frei-SMS in alle Netze sowie 1 Gigabyte Datenvolumen und ist für 5,95 Euro (mit Vertragsbindung) resp. 7,95 Euro (ohne Mindestlaufzeit) pro Monat zu haben. Freenetmobile hatte sich schon 2012 in der Kategorie Handytarif des Jahres durchsetzen können. Damals hatten die Hamburger die Nutzer mit dem 8-Cent-Tarif überzeugt.

Als Anbieter des Jahres konnte sich erneut 1 & 1 durchgesetzt. Der Provider aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur überzeugt nach 2016 auch dieses Jahr mit Handy-Flatrates im D- und E-Netz inklusive Smartphone zu erschwinglichen Preisen.

Südkoreaner im Siegestaumel

Das beliebteste Handy der Deutschen kommt von Huawei und nennt sich Mate 9. Der chinesische Hersteller ist ebenfalls wiederholter Preisträger. Im Jahr 2015 setzte er sich als beliebtester Hersteller des Jahres durch. Dieses Jahr ist Samsung der große Gewinner in dieser Kategorie. Die Südkoreaner stehen ganz offenbar über dem großen Debakel um das Galaxy Note 7. Auch dieses Jahr sind ihre Smartphones bei den Deutschen besonders beliebt. Damit Samsung bereits fünfmaliger Sieger in der Kategorie „Hersteller des Jahres“.

Laut dem Verbraucherportal zeichnet der Mobilfunk-Award ein repräsentatives Bild der Nachfrage auf dem Mobilfunk-Markt, da für den Preis nicht Abstimmungen über einen begrenzten Zeitraum, sondern die anonymisierten Klicks des “ Querschnitt der gesamten Gesellschaft“ in den vergangenen 12 Monaten ausgewertet würden. Handytarife.de vergibt die Mobilfunk-Awards seit 2007.