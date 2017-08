Erstes Foto des Galaxy Note 8 zeigt einige Details

Es gibt ein erstes Foto, auf dem das Galaxy Note 8 in mitternachtsschwarzer Farbe zu sehen ist. Das Foto zeigt ein Phablet, das im Grunde dem Galaxy S8 gleicht. So hat auch das Galaxy Note 8 wie erwartet ein Infinity-Display. Dieses Infinity-Display zeichnet sich dadurch aus, dass es so gut wie keine Blenden hat. Oberhalb des Displays ist gerade genug Platz für die Ohrmuschel, die Frontkamera, den Iris-Scanner und einen Helligkeitssensor. Unterhalb des Displays ist nur ein schmaler Streifen übrig. Physische Knöpfe kommen dort nicht mehr unter und wandern stattdessen als On-Screen-Buttons ins Display. Links und rechts zieht sich das Display dank der Edge-Technologie bis zum Rand des Geräts.

Auch das Galaxy Note 8 wird mit S Pen kommen

Auf der linken Kante gibt es eine Lautstärke-Wippe und einen weiteren Knopf. Auch auf der rechten Kante ist so ein Knopf angebracht. Einer der beiden Buttons wird der Power-Knopf sein. Der andere sollte ein Bixby-Button sein, wie er auch beim Galaxy S8 zum Einsatz kommt. Über diesen Knopf können Anwender jederzeit Samsungs neuen Sprachassistenten Bixby aufrufen.

Die ebenfalls via Evan Blass (@evleaks) veröffentlichten Renderbilder zeigen darüber hinaus noch einige weitere Details. So wird das Telefon auf der Rückseite eine horizontal angeordnete Dual-Kamera erhalten. Auf der gleichen Höhe wie die Kameralinsen sitzen außerdem der Herzfrequenzmesser, ein LED-Licht und der Fingerabdruck-Scanner. Außerdem zeigen die Renderbilder, dass der S Pen, das ist der mitgeliferte Stylus, der in einem Schacht im Phablet untergebracht werden kann, immer in der gleichen Farbe wie das Gehäuse des entsprechenden Galaxy Note 8 kommt.