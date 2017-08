Wie ticken Serienkiller? Netflix veröffentlicht Trailer zu FBI-Serie „Mindhunter“

David Fincher und Netflix haben es wieder getan. Nach „House of Cards“ haben der Regisseur und der Streaming-Dienst bei einer weiteren Serie zusammengearbeitet. Sie nennt sich „Mindhunter“ und handelt von der Jagd der FBI nach Serienkillern. Nun hat Netflix den Trailer zur vielversprechenden Serie veröffentlicht.

„Mindhunter“ ist Ende der 1970er Jahre angesiedelt und erzählt davon, wie Sicherheitsbehörden einem Phänomen auf den Grund zu gehen versuchen, für das es bis dahin noch keinen Begriff gab: Serienmörder. Im Zentrum der Handlung stehen zwei FBI-Agenten, die sich in die Gedanken- und Gefühlswelt von Serienkillern begeben, um ihr Handeln zu verstehen.

Wie bei „House of Cards“ haben Fincher und Netflix auch für „Mindhunter“ den Stoff nicht er-, sondern gefunden. Die literarische Vorlage stammt von Mark Olshaker und John E. Douglas, die sich in ihrem Sachbuch „Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit“ mit Douglas‘ Arbeit als FBI-Spezial-Agenten beschäftigen. Dieser machte sich als Profiler einen Namen, wobei er sich im Lauf seiner Karriere intensiv mit Serienmördern auseinandersetzte.

David Fincher – der Hollywood-Mann für die Serienkiller-Stoffe

Vertraut mit der Materie ist auch David Fincher. Der US-Regisseur hat sich bereits in seinen Kultfilmen „Sieben“ und „Zodiac“ mit Serienkillern beschäftigt. Für „Mindhunter“ hat er die ersten beiden und die letzte der zehn Episoden der ersten Staffel inszeniert. An der Seite der Schauspielerin Charlize Theron sowie Josh Donen und Ceán Chaffin fungiert er zudem als ausführender Produzent. Serienschöpfer Joe Penhall hat auch an den Drehbüchern mitgeschrieben. Die Hauptrollen der zwei FBI-Agenten haben Jonathan Groff und Holt McCallany übernommen.

„Mindhunter“ ist ab dem 13. Oktober auf Netflix abrufbar. Eine zweite Staffel hat der Streaming-Dienst bereits in Auftrag gegeben. Den Trailer könnt ihr hier sehen: