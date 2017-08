Apple TV 5: Neue Set-Top-Box soll im Herbst erscheinen

Apple plant offenbar eine neue TV-Set-Top-Box. Dieser Nachfolger der aktuellen Generation wird entweder „Apple TV 5“ oder „Apple TV (5. Generation)“ heißen. Wahrscheinlich wird sich Apple für die sperrigere und umständlichere Variante entscheiden – wie so oft bei der Namensgebung seiner Geräte.

Details zu Apple TV sind ebenfalls bereits bekannt geworden. Und wie immer in letzter Zeit ist die Quelle für die Details der Code des HomePod. Denn das Betriebssystem des HomePod basiert auf iOS 11. Und iOS 11 wird nicht nur auf dem iPhone und dem iPad zum Einsatz kommen. Sondern iOS 11 wird auch die Basis für das nächste watchOS und das nächste tvOS bilden. tvOS wiederum ist das Betriebssystem von Apple TV.

Apple TV 5 erhält endlich 4K

Aus dem Code des HomePod geht hervor, dass Apple TV 5 endlich 4K-Video-Qualität beherrschen soll. Dies hatte man sich bereits bei der Einführung von Apple TV 4 erhofft – bekanntlich aber vergebens. Dazu kommt HDR in dreifacher Ausführung: Einmal soll Apple TV 5 HDR 10 Bit, einmal HDR Dolby Vision und einmal HLG beherrschen. Bei allen drei HDR-Varianten handelt es sich um Systeme, die einen besseren Bildkontrast und eine bessere Farbdarstellung ermöglichen.

Nicht bekannt sind der Preis und das Erscheinungsdatum für die Set-Top-Box. Wahrscheinlich wird sie aber noch im Herbst des Jahres kommen, und damit rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Was Apple sonst noch so mit seiner TV-Box vorhat ist aber unklar. Vielleicht wird es also doch noch was mit Apple TV als ernstzunehmende Spielekonsole. So ganz glauben wir aber nicht mehr daran.