Apples „Back to School“-Rabattaktion startet heute in Deutschland

In den USA, Apples Heimatland, läuft die diesjährige Rabatt-Aktion „Back to School“ bereits seit einiger Zeit. Und nun ist sie auch in Deutschland verfügbar: Seit dem heutigen Dienstag, den 8. August 2017, können sich Studenten, Dozenten, Hochschulmitarbeiter und auch Eltern von Studenten Rabatte auf Geräte von Apple sichern.

Rabatte via Back to School betragen bis zu 300 Euro

Die Rabatt-Aktion gilt gegen die Vorlage eines entsprechenden Nachweises wie ein Studentenausweis. Allerdings kann sie nur in einem Apple Store oder im Apple Online Store Bildung vorgenommen werden. Darüber hinaus gilt die Aktion nur für Mitarbeiter deutscher privater oder öffentlicher Hochschulen, Studenten derselben Hochschulen oder Eltern dieser Studenten. Darüber hinaus sind die „Back to School“-Rabatte nur für das iPad Pro, den iMac, den Mac Pro, das MacBook, das MacBook Air und das MacBook Pro gültig. Abhängig vom Gerät liegen diese Rabatte zwischen 149,95 Euro und 299,95 Euro. Dazu gibt es bei jedem gekauften Gerät kostenlos entweder einen kabellosen Beats-Solo-3-Wireless-On-Ear-Kopfhörer oder einen kabellosen Powerbeats-3-Wireless-Kopfhörer (in verschiedenen Farben) dazu.

Apples „Back to School“-Rabatt-Aktion zielt darauf ab, Studenten und Dozenten sowie weiteren Hochschulmitarbeitern Arbeitsmaterial zur Verfügung zu stellen. Schließlich arbeiten so ziemlich alle Studenten und auch sehr viele Dozenten mit ihren privaten Geräten. Und speziell ein Notebook oder ein Arbeits-Tablet wie es das iPad Pro zweifellos ist, ist für die Uni besonders geeignet. Einen Nachteil gibt es aber offenbar: Der Apple Pencil, den man beim iPad Pro zusätzlich kaufen muss, scheint nicht in der Rabatt-Aktion mitinbegriffen zu sein. Dafür muss man also nach wie vor 109 Euro berappen.