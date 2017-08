Julian Assange bietet gefallenem Google-Mitarbeiter Job an

Julian Assange hat es mal wieder geschafft, die Öffentlichkeit zu provozieren. Der WikiLeaks-Gründer hat den Google-Mitarbeiter James Damore, der wegen sexistischen Äußerungen von seinem Arbeitgeber entlassen wurde, einen Job bei seiner Enthüllungsplattform angeboten.

„Zensur ist für Verlierer“, schreibt Assange in seinem Eintrag am gestrigen 8. August. „WikiLeaks bietet dem gefeuerten Google-Ingenieur James Damore einen Job an“.

1/ Censorship is for losers. @WikiLeaks is offering a job to fired Google engineer James Damore. https://t.co/tmrflE72p3

— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 8. August 2017