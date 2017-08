Google verbeugt sich mit heutigem Doodle vor Hip-Hop-Kultur

Google feiert mit seinem Service Doodle gerne mit oftmals originellen optischen und akustischen Einfällen besondere Ereignisse oder berühmte Persönlichkeiten. Heute hat sich der Internet-Konzern ein besonders gelungenes Doodle einfallen lassen. Mit der Aktion erinnert Google an die Geburtsstunde der Hip-Hop-Kultur.

Wer auf das Doodle klickt der bekommt nicht nur eine Einführung in die Hip-Hop-Kultur geboten. Mit Hilfe eines Tutorials kann sich der Nutzer auch selbst an einem Plattenspieler versuchen. Gestaltet hat das Doodle, das ein Graffito an einer Mauer darstellt, in dessen Mitte eine Schallplatte mit einem Play-Symbol prangt, übrigens der Künstler Cey Adams. Der 1962 geborene Graphik-Designer kann nicht nur mit der Spray-Dose umgehen, er hat auch so manche Platte der Künstler des legendären Plattenlabels Def Jam Recording gestaltet.

Klickt man auf das Playzeichen, dann führt der Erzähler Fab 5 Freddy den Nutzer in die Ursprünge und die Geschichte Hip-Hop-Kultur ein, die heute vor 44 Jahren in New York ihren Anfang nahm. Damals veranstaltete der DJ Kool Herc in der Bronx eine Party, mit der er die Musik, wie man sie bis dahin kannte, für immer verändern sollte, sagt Fab 5 Freddy. Dabei benutzte er zwei Plattenspieler, mit dem er die Instrumentalpassagen eines Liedes, die sogenannten Breaks, verlängerte, damit die Kids länger tanzen konnten. Damit war der Breakdance geboren. Der unkonventionelle Umgang mit der Musik hatte bald nicht nur den MC, den Master of the Ceremony, zur Folge, der auf die Beats gerappt hat. Er hatte auch einen enormen Einfluss auf die populäre Kultur, von Musik über Tanz bis hin zur Mode, so Fab 5 Freddy.

Lehrreich und unterhaltsam

Untermalt wird das ebenso kreative wie unterhaltsame und lehrreiche Doodle mit schwarzweißen und farbigen Animationen, die die Erläuterungen von Fab 5 Freddy anschaulich machen. Nach der Geschichtsstunde kann der Nutzer in einem Tutorial das Scratchen und Sampeln selbst lernen. Für die Übung stehen im zahlreiche Platten zur Auswahl, die von den DJs in den 1970er Jahren besonders gerne aufgelegt worden waren. Hat er sich für zwei Platten entschieden, kann es mit der Musikgestaltung losgehen. In der Mitte des Plattenspielers befindet sich ein Regler, der die beiden Sound-Kanäle steuert. Befindet sich dieser in der Mitte, hört man beide Platten gleichzeitig. Schiebt man ihn nach rechts oder links, hört man entsprechend die rechte oder die linke Scheibe. Klickt man mit der Maus auf eine der Platten und bewegt den Cursor, dann hört man Scratch-Geräusche.

Fazit: Mit der heutigen Aktion hat sich Google einen der schönsten Doodles einfallen lassen in der Geschichte des Online-Dienstes. Denn dieses ist nicht nur lehrreich, sondern macht durch die Interaktion mit dem Nutzer auch richtig Spaß.