Journalisten leaken Erscheinungsdatum von Googles Android O

Wird Google Android 8 alias Android O bereits nächste Woche veröffentlichen? Will man zwei Journalisten glauben, steht der Release des mobilen Betriebssystems tatsächlich kurz bevor. Einer der beiden Leaker will sogar den offiziellen Namen erfahren haben, hüllt sich aber in Schweigen.

Die Nachricht haben die beiden Journalisten David Ruddock vom Magazin Android Police und Evan Blass von Venturebeat unabhängig voneinander auf Twitter geleakt. Demnach soll Android O nächste Woche erscheinen. Ruddock nennt den 21. August als konkretes Datum. Blass ist etwas vorsichtiger und schreibt, dass es „sehr wahrscheinlich der 21.“ sein werde. Beide Journalisten beziehen sich anscheinend auf Insider, über die sie sich allerdings in Schweigen hüllen.

According to one source whose information I cannot verify, Android O will receive a name on the day of the solar eclipse (August 21st). — David Ruddock (@RDR0b11) August 10, 2017

Ruddock will sogar wissen, wofür das „O“ in Android O steht, hällt sich aber mit der Preisgabe zurück: Er wolle die „Überraschung nicht verderben“. Offenbar wolle Hersteller Google die Veröffentlichung des Betriebssystems samt Enthüllung des Namens als großes „Spektakel“ aufziehen, so der Journalist.

Die Neuheiten von Android O

Google hatte Ende Juli dieses Jahres die vierte und letzte Developer Preview des Betriebssystems ausgerollt. Laut dem Hersteller handelt es sich dabei um einen „release candidate“, der also weitgehend identisch ist mit der finalen Fassung. Zu den neuen Features sollen die erweiterten App-Icons gehören, die sich an das Endgerät anpassen und Benachrichtigungen etwa von sozialen Netzwerken wie Instagram voranzeigen können.

Darüber hinaus soll Android O eine Bild-in-Bild-Funktion sowie das Feature Autovervollständigung enthalten. Zum Start wird das Betriebssystem voraussichtlich zunächst für die Endgeräte Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P und Nexus Player verfügbar sein.