Channel Eurosport Player: Amazon zeigt die Bundesliga

Deutsche und österreichische Abonnenten des Dienstes Amazon Prime können ab heute ausgewählte Spiele der Fußball-Bundesliga sehen. Denn der Onlineversandhändler hat sein Streaming-Angebot um einen weiteren Channel, nämlich Eurosport Player, ergänzt.

Wie der Name schon sagt, ist das Angebot des Channels mit den Inhalten des Sportsenders Eurosport gleichgeschaltet, mit dessen Mutter-Konzern Discovery Amazon eine Partnerschaft eingegangen ist. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich könnten das Angebot des Senders live und on Demand auf Amazon Prime Video sehen und abrufen, so Amazon in einer heute veröffentlichten Presseerklärung. Neben den Abo-Gebühren für Prime in Höhe von 69 Euro im Jahr bzw. 8,99 Euro im Monat werden sie für den Channel allerdings zusätzlich 4,99 Euro im Monat zahlen müssen.

Inhaltich beschränkt sich Eurosport Player neben „Top-Sportevents“, so Amazon, auch auf eine bestimmte Anzahl von Bundesliga-Spiele. Prime-Mitglieder, die den Channel buchen, werden insgesamt 45 Bundesliga-Spiele pro Saison live sehen können, inklusive aller Freitagsspiele sowie fünf Partien am Sonntag und alle Montagsspiele. Alle Spiele werden zudem in kompletter Länge zeitversetzt auf Abruf zur Verfügung stehen.

Saison-Auftaktspiel am Freitag

Außerdem haben Kunden Zugriff auf Highlights aller Bundesliga-Spiele und die interaktive Fan-Show „Thank God it’s Matchday“. Den Anfang macht das Saisonauftakt-Spiel zwischen dem amtierenden Deutschen Meisters FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen, das an diesem Freitag angepfiffen wird. Zum Eurosport-Angebot gehören ferner Grand Slam Tennis (Australian Open, Roland Garros, US Open), die MotoGP und die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Der Eurosport Player ist über die Prime-Video-App auf Smart TVs, mobilen iOs und Android-Geräten sowie Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Fire Tablets verfügbar. Prime-Mitglieder können den Channel sieben Tage kostenlos testen.