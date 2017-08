Kampfansage an Samsung und Co.: Nokia soll zu den Top 3 Smartphone-Marken aufsteigen

Der finnische Handy-Hersteller Nokia war einst Weltmarktführer auf dem Handymarkt. Mit dem Aufkommen der Smartphones ab 2007 verschwand die Kultmarke nach und nach in der Versenkung. Nachdem sich HMD Global letztes Jahr die Nutzungsrechte gesichert hat, sollen die Nokia-Smartphones bald zur Weltspitze der erfolgreichsten Handy-Herstellern aufschließen.

Über die konkreten Ziele hat HMD mit der Zeitung Welt am Sonntag gesprochen. Darin ist eine Kampfansage an die derzeitigen Marktführer Samsung, Apple und Samsung nicht zu überhören. „Unser Ziel ist es, innerhalb der kommenden drei bis fünf Jahre wieder zu den Top 3 Smartphone-Herstellern zu gehören“, sagt der Chef des finnischen Unternehmens, Florian Seiche, dem Blatt. „Zusammen mit Foxconn und unserer Marke können wir das schaffen.“ Mit dem in China ansässigen multinationalen Auftragsfertiger, der bereits Geräte für Apple fertigt, ist HMD Global im Mai letzten Jahres eine strategische Partnerschaft eingegangen.

Der Aufstieg von Nokia an die Weltspitze soll laut HMD Global auf zwei Säulen fußen. Zum Einen konzentriert sich der Hersteller auf den Verkauf günstiger Mobiltelefone in Ländern mit geringer Kaufkraft, was das Unternehmen als „Sprungbrett für den späteren Umstieg auf ein Nokia-Smartphone“ betrachtet. Zum anderen wolle man den Fokus in erster Linie auf die Smartphone-Sparte liegen. Tablets oder Wearables wie Smartwatches sollen vorerst nicht angeboten werden. „Wir konzentrieren uns erst einmal darauf, unsere Smartphone-Auswahl komplett zu bekommen und einiges an Zubehör anzubieten. Wenn wir in drei bis fünf Jahren zu den Top-Smartphone-Herstellern im Markt gehören wollen, müssen wir uns fokussieren“.

Nokia 8: erstes Top-Smartphone von HMD Global

Nach den Mittelklasse-Handys Nokia 3, 5 und 6 hat HMD Global diese Woche mit dem Nokia 8 sein erstes Oberklassen-Smartphone vorgestellt. Das Android-Gerät will sich von der Konkurrenz vor allem mit seinen leistungsstarken Kameras absetzen. Sowohl die zwei Linsen auf der Rückseite als auch die Selfie-Kamera machen Bilder mit 13 Megapixeln. Das Besondere der von Zeiss hergestellten Kameras: Man kann damit gleichzeitig filmen. Die beiden Aufnahmen, sowohl das Gefilmte vor dem Nutzer als auch die Selfie-Aufnahmen, werden beim Abspielen auf einem Splitscreen parallel gezeigt und können direkt auf Youtube und Facebook gestreamt werden.