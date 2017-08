Facebook verliert in USA immer mehr Jugendliche an Instagram und Snapchat

Noch ist Facebook das größte soziale Netzwerk der Welt. Bleibt es aber so? In den USA jedenfalls kehren immer mehr junge Nutzer dem Online-Dienst den Rücken zu, wie eine Studie des Marktforschungsunternehmens eMarketer ergeben hat.

Demnach darf sich Facebook in den USA für 2017 zwar auf einen Wachstumsanstieg um 2,4 Prozent auf insgesamt 172,9 Millionen Nutzer im Monat freuen. Doch wenden sich von dem sozialen Netzwerk immer junge Nutzer ab. So wird der Mark-Zuckerberg-Konzern dieses Jahr laut eMarketer 3,4 Prozent einer seiner wichtigsten Zielgruppen, die Jungen zwischen 12 und 17 Jahren, verlieren. Aber auch hinsichtlich der 18- bis 24-Jährigen sagt das Marktforschungsunternehmen ein „kleineres Wachstum“ voraus als gedacht.

Die Entwicklung dürfte die Konkurrenz freuen. Denn diejenigen, die Facebook verliert oder die sich nicht für das soziale Netzwerk interessieren, wenden sich anderen Plattformen zu. Einer der Profiteure ist Instagram. Der Online-Dienst für Fotos und Videos wird laut eMarketer sein Wachstum um 23,8 Prozent auf insgesamt 85,5 Millionen monatlicher Nutzer erhöhen. Immerhin wird Facebook der Instagram-Interessenten nicht ganz verlustig. Der Dienst gehört schließlich zum eigenen Konzern.

Ende 2017 wird Snapchat mehr Jugendlichen haben als Facebook

Aber auch an Snapchat von Snap Inc. verliert Facebook zunehmend Nutzer. Der Instant-Messaging-Dienst wird bis Ende dieses Jahres seine monatliche Gesamtnutzerzahl in den USA auf 79,2 Millionen erhöhen – ein Anstieg um 25,8 Prozent. Vor allem bei den 18- bis 24-Jährigen wird der Dienst immer beliebter. In dieser Altersgruppe prognostiziert eMarketer für dieses Jahr einen Wachstumsanstieg um 19,2 Prozent. Das Unternehmen geht sogar so weit zu behaupten, dass Snapchat bis Ende dieses Jahres sowohl bei den Angehörigen dieser Altersgruppe als auch bei den 12- bis 17-Jährigen beliebter sein wird als Facebook und Instagram.