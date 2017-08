Ex-CIA-Agentin will Twitter kaufen, um Trump-Account zu löschen

Wie so viele auch ist es auch die ehemalige CIA-Agentin Valerie Plame Leid, dass US-Präsident Donald Trump die soziale Plattform Twitter als primäres Sprachruhr zu Verbreitung seiner Botschaften benutzt. Nun glaubt sie, einen Weg gefunden zu haben, dies endgültig zu unterbinden. Sie will schlicht und einfach Twitter kaufen.

Dafür braucht Plame laut eigenen Aussagen allerdings eine Milliarde US-Dollar. Weil sie so viel Geld nicht besitzt, hat sie auf der Plattform gofundme.com eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und um die Investoren zu animieren, hat sie das eine oder andere Argument gegen Trump parat.

If @Twitter executives won’t shut down Trump’s violence and hate, then it’s up to us. #BuyTwitter #BanTrump https://t.co/HhbaHSluTx

— Valerie Plame Wilson (@ValeriePlame) 18. August 2017