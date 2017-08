Neue Ärzteserie „The Good Doctor“ ab September auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky hat den Start von „The Good Doctor“ bekanntgegeben. Die neue Ärzteserie wird ab Ende September dieses Jahres auf den VoD-Plattformen des Senders verfügbar sein. Ab Winter wird die deutsche Synchronfassung linear ausgestrahlt.

Die von ABC Studios und Sony Pictures Television für den Sender ABC produzierte Serie handelt von dem jungen Arzt Shaun Murphy, der an Autismus leidet, dank seiner Erkrankung in seinem Beruf aber brillante Fähigkeiten entwickelt. Als Arzt ein Wunderkind, krankt Shaun jedoch an seiner Unfähigkeit, soziale Bindungen einzugehen.

Die Vorlage und die Macher

„The Good Doctor“ basiert auf einer südkoreanischen Serie. Entwickelt wurde sie für ABC von David Shore („Sneaky Pete“) und dem Schauspieler Daniel Dae Kim („24“). In die Hauptrolle des Arztes ist Freddie Highmore geschlüpft, den Serienfans aus „Bates Motel“ kennen. Mit von der Partie sind außerdem Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez und Richard Schiff.

Sky stellt „The Good Doctor“ ab dem 26. September auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand in der Originalfassung zum Streamen bereit. Die synchronisierte Version wird der Sender ab Winter linear ausstrahlen. Der genaue Termin steht noch nicht fest.