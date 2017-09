Terratec stellt auf IFA 2017 Karaoke-Gadget mit Lautsprecher vor

Wer seiner Karaoke-Lust freien Lauf lassen will, der braucht nicht unbedingt eine Karaoke-Bar aufsuchen. Dank eines praktischen Gadgets von Terratec kann man seine Lieblingsmusik auch innerhalb der eigenen vier Wänden nachsingen. Das Gerät, das der deutsche Hersteller von Audio- und Videoprodukten auf der diesjährigen IFA in Berlin vorstellt, nennt sich „Terratec Karaoke“ und besteht aus den Komponenten Mikrofon und Lautsprecher.

Das Mikro ist über einen Klinkenstecker mit dem sechs Watt leistungsstarken Stereo-Lautsprecher verbunden ist. Während ersteres ohne Anbindung an die Partnerkomponente funktionslos ist, kann der Speaker auch als Stand Alone Bluetooth-Box verwendet werden.

An der Seite des Lautsprechers befinden sich einige Bedienelemente, mit denen der Nutzer das „Terratec Karaoke“ an seine Partybedürfnisse anpassen kann. Eine praktische Funktion ist zum Beispiel der Echo-Modus, mit dem man das Gesangsecho regulieren kann. Mit weiteren Reglern können sowohl die Mikrofon- als auch die Lautsprecher-Lautstärke gesteuert werden. Mit der Aufnahmefunktion kann der Karaoke-Gig jederzeit aufgenommen und auf dem Smartphone gespeichert werden. Eine Play-Taste zur Musikwiedergabe rundet die Funktionspalette des Geräts ab.

Drei Stunden Karaoke-Spaß

Dank des im Lautsprecher integrierten 2000mAh Akkus kann der Partiespaß bis zu drei Stunden aufrechterhalten werden, wie der Hersteller verspricht. Über einen Micro-USB-Anschluss lässt sich der Energieträger aufladen. Auch er befindet sich an der Seite des Speakers.

Auch wenn das bemerkenswerte Gadget vornehmlich für den asiatischen Markt gefacht ist, will Terratech das Produkt auch in Deutschland groß rausbringen. Vertrieben wird es in den Elektronik-Fachmarktketten Saturn und Media Markt sowie auf der Plattform des Onlineversandhändlers Amazon. Die Kosten belaufen sich bei günstigen 59 Euro.