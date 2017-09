SoundLink Micro: Bose präsentiert Mini-Lautsprecher mit sattem Klang

Nach den SoundLink-Mini- und Revolve-Reihen erweitert Bose sein Lautsprecher-Sortiment um den kompakten SoundLink Micro Bluetooth Speaker. Der kleine und handliche Lautsprecher lockt mit sattem Sound zu einem günstigen Preis.

Mit den Maßen 9,83 cm x 9,83 cm x 3,48 cm und einem Gewicht von gerademal 300 Gramm ist der SoundLink Micro besonders handlich. Dank eines Riemens an der Rückseite kann man das Gerät auch an Taschen, Rucksäcken oder Fahrrädern bequem befestigen.

Klein aber oho, mit diesem Motto wird der Mini-Lautsprecher vom Hersteller vermarktet. Nehme man das Gerät in Betrieb, dann verfüge es über einen „für seine Größe beispiellosen Klang“, so Bose. Kein Wunder, sei der SoundLink Micro doch „vollgepackt“ mit Technologie.

Der Lithium-Ionen-Akku soll bis zu sechs Stunden Leistung bringen. Dank der Schutzklasse IPX7 funktioniert das Gerät bis zu 30 Minuten unter Wasser, während eine weiche Silicon-Oberfläche es vor Kratzern, Dellen, Rissen, Staub, Sand und Dreck schützt.

Sprechen mit Siri und Alexa

Zudem verfügt der SoundLink Micro über eine Freisprechfunktion. Via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, kann man durch Knopfdruck eingehende Anrufe entgegennehmen. Nicht zuletzt kann der Lautsprecher mit den Sprachassistenten von Apple (Siri) und Amazon (Alexa) gekoppelt werden.

Den SoundLink Micro Bluetooth Speaker gibt es in den Farben Schwarz, Blau und Orange. Ab dem 21. September ist das Gerät in Deutschland für 119,95 Euro erhältlich. Seit gestern nimmt Bose Vorbestellungen an.