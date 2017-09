Das sind die am meisten wiederholt geschauten „Star Trek“-Episoden auf Netflix

Bald hat das Warten der „Star Trek“-Fans ein Ende. Am 25. September wird der neue Ableger des legendären Franchise‘, „Star Trek: Discovery“, auf Netflix zur Verfügung stehen. Aus diesem Anlass hat der Streaming-Dienst eine Studie durchgeführt, in der die Frage im Mittelpunkt stand: Welche Episoden aller auf Netflix vorhandenen „Star Trek“-Serien werden von Fans am meisten wiederholt geschaut.

Sonst eher zurückhaltend bei der Angabe von Zuschauerquoten, nennt Netflix in puncto „Star Trek“ dennoch die eine oder andere Zahl. So haben rund 12.000 Mitglieder alle 695 Episoden der fünf „Star Trek“-Serien geschaut, die sich auf dem Streaming-Dienst befinden. Die meisten Anhänger haben die Originalserie „Star Trek: Raumschiff Enterprise“ und „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“. Doch es sind „Star Trek: Voyager“ und „Star Trek – Deep Space Nine“, zu deren Episoden die „Trekkies“ am liebsten zurückkehren. Als „wiederholt“ geschaute Episode definiert der Streaming-Dienst eine Sichtungsdauer von mindestens sechs Minuten.

Die am meisten wiederholt geschaute Folge aller „Star Trek“-Serien ist die Doppelfolge „Endgame“ aus der siebten Staffel von „Voyager“. Auf Platz zwei landet „The Best of Both Worlds: Part 1“, welche die dritte Staffel von „Das nächste Jahrhundert“ abschließt, gefolgt von „The Best of Both Worlds: Part 2“, mit der die vierte Staffel eingeläutet wird. Die Plätze vier und fünf gehen an die „Voyager“-Episoden „Scorpion: Part 1“ (26. Folge der dritten Staffel) und „Scorpion: Part 2 (1. Folge der 4. Staffel). Das flolgende Bild zeigt die komplette Liste:

Darum geht es in „Star Trek: Discovery“

„Star Trek: Discovery“ ist zehn Jahre vor der legendären „Raumschiff Enterprise“ angesiedelt. Die von Alex Kurtzman und Bryan Fuller geschaffene Sci-Fi-Serie kreist um eine Sternenflotte, die sich auf einer Mission zur Erforschung neuer Welten und Lebensformen befindet. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Crew des Raumschiffs U.S.S. Discovery, die dem Kommando von Captain Philippa Georgiou (Michelle Yeoh) untersteht.