Samsungs Galaxy Note 8 knackt Rekord bei Vorbestellungen

Samsungs Galaxy Note 8 ist auf bestem Wege zu einem großen Erfolg. Wie der südkoreanische Elektronik-Hersteller mitteilte, hat das Phablet in den USA einen Vorbestellungsrekord geknackt. Zu verdanken hat Samsung das auch einer geschickten Köderstrategie.

Eigentlich hätte man meinen können, dass sich Nutzer angesichts Samsungs Galaxy Note 8 skeptisch verhalten. Schließlich war der Vorgänger Note 7 das größte Desaster der Firmengeschichte, nachdem das Smartphone aufgrund fehlerhafter Akkus aus dem Verkauf hatte genommen werden müssen. Doch es scheint anders zu kommen. Wie es aussieht, ist das Note 8 auf dem besten Wege ein Verkaufshit zu werden.

Laut Samsung sind für das Galaxy Note 8 in den USA mehr Vorbestellungen eingegangen als für jedes andere Note-Modell zuvor. Das teilte der Konzern am Freitag mit, ohne freilich genaue Zahlen zu nennen. Das Note 8 erscheint am 15. September. Seit August dieses Jahres kann man es vorbestellen.

Nicht einmal der Preis hält die Nutzer von der Bestellung ab. Mit mehr als 900 US-Dollar bzw. rund 1.000 Euro ist das Note 8 immerhin das derzeit teuerste Smartphone aus dem Handy-Sortiment Samsungs. „Wir sind begeistert, so eine starke Kundenreaktion auf das neueste Note-Gerät zu sehen“, sagt Tim Baxter, der Chef der Nordamerika-Division von Samsung, in einem Statement.

Damit lockt Samsung die Nutzer

Der Zulauf, den das Galaxy Note 8 derzeit erfährt, dürfte allerdings nicht nur an der Qualität des Geräts liegen. Samsung kurbelt die Borbestellung auch mit der einen oder anderen Gratiszugabe an. Wer in den USA das Phablet vorbestellt, der erhält zum Beispiel kostenlos eine Gear 360° Kamera. Alternativ kann sich der Käufer für das Galaxy Foundation Kit entscheiden, das aus einer 128 GB großen microSD-Karte und einem Fast -Charging-Paket für kabelloses Laden besteht. Außerdem erhalten Note-7-Besitzter Preisnachlässe für das Nachfolge-Modell.