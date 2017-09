Weitere Neuheiten von Apple: Apple Watch Series 3 und Apple TV 4K

Während alle Welt von Apples neuester iPhone-Generation spricht, aus der das iPhone X mit dem einen und anderen innovativen Feature heraussticht, gehen die anderen der gestern im Apple Park präsentierten Produkte ein wenig unter. Die Rede ist von der neuen Apple Watch und Apple TV 4K.

Die Apple Watch Series, die dritte Variante also aus der Apple-Watch-Serie, behält die typische viereckige Form bei. Auch was die Größe angeht, können sich Nutzer zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden, der 38 und der 42 Millimeter großen Variante. Außerdem ist die Watch 3 in verschiedenen Farben, Materialien und Armbändern erhältlich.

Neu ist, dass die Watch 3 mit Mobilfunk-Technologie ausgestattet ist. Man kann damit also Anrufe tätigen oder SMS empfangen, ohne dass das Handy in der Nähe ist. Die Nummer ist mit der des iPhone gleichgeschaltet. Das Gadget ist bis zu 50 Metern wasserdicht und verfügt über einen neuen barometrischen Höhenmesser, der die relative Höhe misst.

Angetrieben wird die Apple Watch Series 3 vom S3, Apples Architektur der dritten Generation mit einem schnelleren Dual-Core-Prozessor. Das verbesserte Betriebssystem OS 4 wird auch für ältere Watch-Modelle bereitgestellt. Damit es mit einen iPhone interagieren kann, sollte dieses mindestens mit iOS 11 ausgestattet sein. Mit einem eingebauten Lautsprechen kann der Nutzer erstmals über den Sprachassistenten Siri mit der Apple Watch sprechen.

Die neue Apple Uhr kommt am 22. September in den Handel, ab dem 15. September ist sie vorbestellbar.

Apple TV 4K

Mit dem Apple TV 4K verspricht Apple, „den Zauber in die Kinos“ zu bringen. Die fünfte Generation der Settop-Box zum Anschluss an ein Fernsehgerät unterstützt 4K und High Dynamic Range (HDR) für gestochen scharfe und kontrastreiche Bilder. Auf der Box werden demnächst auch Inhalte von Videodiensten wie Netflix und Amazon Prime Video angeboten. Der Preis: 199 Euro für den 32 Gigabyte-Speicher bzw. 219 Euro für die 64 Gigabyte-Variante.