Honor startet kostenlose Testaktion für Honor 6A

Huawei-Tochter Honor startet eine kostenlose Testaktion für das Smartphone Honor 6A. Bis zum 3. Oktober können sich Interessenten dafür bewerben. Nach der Testphase haben die kreativsten Tester die Chance, das Gerät zu behalten.

Um bei der Aktion mitmachen zu können, gilt es für den oder die Bewerber/in, über die Microsite von Honor ein Formular auszufüllen. Neben Name und E-Mail-Adresse der Kandidaten will der Hersteller außerdem eine Erklärung haben, warum sie zum Kreis der Tester gehören wollen. Je kreativer die Begründung, umso eher könne man für die Aktion ausgewählt werden, so Honor.

Wer es in den Kreis der 40 Tester geschafft hat, wird ab dem 11. Oktober das Honor 6A vier Wochen lang auf Herz und Nieren prüfen dürfen. Die Teilnehmer mit den hilfreichsten Kommentaren können das Gerät am Ende behalten, wie der Hersteller verspricht.

Für Honor ist die Kampagne „ein weiteres Beispiel für [seine] Philosophie, die Wünsche der Kunden in den Mittelpunkt zu stellen.“ „Für uns steht nicht das Gerät allein, sondern das gesamte Erlebnis für unsere Community im Vordergrund“, sagt Franko Fischer, Head of Marketing Communications bei Honor Deutschland. „Mit der Aktion möchten wir einerseits die Welt der Smartphones für jedermann erlebbar machen, und andererseits wertvolles Feedback sammeln.“

Das bietet das Honor 6A

Das Einsteiger-Smartphone Honor 6A kostet rund 170 Euro. Das Gerät ist in den Farben Silber, Grau und Gold erhältlich. Das HD-Display mit einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln misst 5 Zoll. Die Hauptkamera kommt mit 13 Megapixeln, die Frontkamera mit fünf Megapixeln daher. Das Betriebssystem Android 7.0 wird von Honors intuitiver Benutzeroberfläche EMUI 5.1 ergänzt. Der 3.020mAh-Akku soll laut Hersteller bei normaler Nutzung bis zu 1,8 Tage halten.