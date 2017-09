Hollywoodstar Kevin Spacey steigt bei Startup-Messe Bits & Pretzels ein

Der Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey („House of Cards“) ist bekannt dafür, dass er sich für junge Startup-Unternehmer und Nachwuchsschauspieler engagiert. Nun steigt der Oscar-Preisträger als Partner bei der Startup-Messe Bits & Pretzels ein.

„Wir teilen die Leidenschaft, Gutes für das Startup-Ökosystem zu tun“, sagte Felix Haas, einer der Veranstalter gestern am ersten Konferenztag in München. „Mit Kevin und seinem Team war die Zusammenarbeit immer cool und einfach.“ Auch der Schauspieler freut sich offenbar auf seine Aufgaben: „Ich bin immer interessiert und motiviert, neue Talente zu ermutigen“, sagte er. Er möge gute Ideen, vor allem, wenn sie serviceorientiert und medienbezogen seien.

Spacey, derzeit bekannt für seine Rolle als skrupelloser Politiker in der Serie „House of Cards“, hat bereits selbst in mehrere Startups investiert. Dazu zählen das schweizerische Unternehmen Wisekey, das sich auf Internetsicherheit spezialisiert hat, und das Virtual-Reality-Startup WoofbertVR. Auch in Hollywood fällt der Schauspieler immer wieder als Förderer junger Talente auf.

Was genau seine Aufgaben bei Bits & Pretzels sein werden, ist noch unklar. Fest steht, dass Spacey kein Geld investieren wird, wie das Magazin Gründerszene herausgefunden hat. Vielmehr wird er die Konferenz wohl mit Kontakten und als Repräsentant unterstützen. „Er hat ein großartiges Netzwerk. Er ist eben weltberühmt und wir nicht“, wird Konferenzgründer Bernd Storm von Gründerszene zitiert.

Spaceys Talent als Netzwerker und Redner

Denkbar ist, dass Spacey als Redner und Moderator für Bits & Pretzels“ fungieren wird. Bereits letztes Jahr war der Schauspieler von den Veranstaltern als Speaker engagiert worden. Auf der diesjährigen Veranstaltung hat er den Trivago-Gründer Rolf Schrömgens und den Investor Lukasz Gadowski interviewt.

Bits & Pretzels firmiert seit 2014. Die Messe ist eine Plattform, auf der Startup-Unternehmer mit Kunden und Investoren in Kontakt treten können. Die Besucherzahl der im Rahmen des Oktoberfests in München stattfindenden Konferenz ist auf rund 5.000 beschränkt. Dabei setzen die Veranstalter auch auf bekannte Persönlichkeiten als Redner. Zuletzt hatten unter anderen der Entertainer Stafan Raab, der Fußballer Philipp Lahm und die Politikerin Ilse Aigner ihr Know-how zum Besten gegeben.