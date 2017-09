RTL Group und ProSieben Sat.1 auf Einkaufstour

Es tut sich was unter den Medienhäusern RTL Group und ProSiebenSat.1. Ersterer Konzern expandiert durch einen Zukauf in den Niederlanden und Australien in den Bereichen Vermarktung und Produktion. Und das Münchner Medienunternehmen will sich offenbar die Technews-Seite Mashable zulegen.

Wie die Seite new-business berichtet, hat das niederländische Tochterunternehmen von RTL Group, RTL Nederland, einen Anteil von 60 Prozent an Adfactor erworben. Das Unternehmen aus Den Haag ist auf die Vermarktung von digitalen Inhalten spezialisiert. Darüber hinaus hat sich FremantleMedia, ebenfalls Tochter von RTL Group, eine Mehrheitsbeteiligung an der australischen Serienproduktionsfirma Easy Tiger Productions gesichert.

Kauft ProSiebenSat.1 das Techportal Mashable?

Während bei den Luxemburgern alles unter Dach und Fach ist, befinden sich ProSiebenSat.1 und Mashable noch in Verhandlungen. Laut dem Wirtschaftsmagazin Wall Street Journal ist der deutsche Medienkonzern offenbar an dem britisch-US-Amerikanischen Technews-Portal interessiert. Das seit 2005 bestehende Unternehmen soll derzeit einen Wert von rund 300 Millionen US-Dollar haben.

Wie einige andere US-Medien befindet sich auch Mashable derzeit in einem Strukturwandel. Das Unternehmen will weniger eine Textnews- denn eine Videoseite sein. Aus diesem Grund waren zuletzt rund 30 Mitarbeiter entlassen worden. Nun ist man auf der Suche nach Investoren. Laut WSJ habe man bisher an die 46 Millionen Dollar eingeworben. Neben ProSiebenSat.1 war zuletzt auch Viacom an einer Übernahme des Tech-Portals interessiert, doch würden mit dem US-Medienkonzern derzeit keine Gespräche mehr geführt, heißt es.