Öffentliches Interesse: Darum löscht Twitter Trump-Kommentare nicht

Twitter wird von der Öffentlichkeit und seinen Nutzern immer mehr kritisiert, weil der Kurznachrichtendienst die Nordkorea-Kommentare des US-Präsidenten Donald Trump nicht löscht. Doch das Unternehmen steht zu seiner Entscheidung. Die Begründung: Trumps Texte hätten Nachrichtenwert.

Nach mehreren provozierenden Kommentaren auf Twitter in Richtung Nordkorea, sorgte Trump vor zwei Tagen mit einem weiteren Tweet für Aufsehen. Mit Blick auf Nordkoreas Atomwaffen-Programm und den letzten Atomwaffentests des Landes bezeichnete er Machthaber Kim Jong Un als „kleines Raketenmännchen“ („Little Rocket Man“). Dann fügte er hinzu, dass „sie nicht mehr lange unter uns weilen“ werden würden, womit er offenbar die Nordkoreaner meint.

Among the considerations is „newsworthiness“ and whether a Tweet is of public interest 3/6

