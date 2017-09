Mehr Zeichen für mehr Inhalt: Twitter testet längeres Nachrichtenformat

Twitter will nicht mehr der Kurznachrichtendienst mit extrem kurzen Nachrichten sein. Vielmehr sollen Nutzer mittellange Tweets schreiben können. Aus diesem Grund testet das Unternehmen ein Nachrichtenformat von 280 Zeichen, das den seit Jahren üblichen Standard von 140 Zeichen ersetzen könnte.

Das teilte sowohl Twitter in einem Blog als auch Firmenchef Dorsey auf seinem Twitter-Profil mit. Demnach würde die Neuerung von einer „kleinen Gruppe“ getestet. Wie viele Nutzer einbezogen und wie sie ausgewählt werden, ist nicht bekannt.

Der Test werde in allen Sprachen laufen, schreibt Twitter. Ausnahmen seien das Japanische, Chinesische und Koreanische. Der Grund hierfür sei der Umstand, dass sich in diesen Sprachen mehr Inhalt und Informationen in wenigen Zeichen ausdrücken lassen. Das sei etwa im Englischen nicht der Fall, weshalb nicht wenige Nutzer angesichts der Beschränkung frustriert seien.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu

— jack (@jack) 26. September 2017