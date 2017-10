Deutsche Post eröffnet in Düren zweites StreetScooter-Werk

Der Logistikkonzern Deutsche Post DHL Group und sein Tochterunternehmen StreetScooter machen den nächsten Schritt in ihrer E-Mobility-Offensive. Um noch mehr Elektro-Transporter zu bauen, wird neben Aachen im nordrhein-westfälischen Düren ein zweites Werk eröffnet.

Wie die Deutsche Post DHL Group unter Berufung auf StreetScooter am heutigen Montag mitteilte, soll der neue Standort im zweiten Quartal 2018 in Betrieb genommen werden. Insgesamt 10.000 StreetScooter sollen hier vom Band laufen. Zusammen mit der Produktionsstätte in Aachen würde die Kapazität rund 20.000 Einheiten erreichen. Mit dem geplanten Umstieg auf einen Zwei- oder sogar Drei-Schicht-Betrieb könnte die Produktion aber auch die Zahl der Beschäftigten sogar gesteigert werden. Mit dem Produktionsstart in Düren im Sommer 2018 würden rund 250 Personen eine Anstellung bekommen.

„Wir zünden jetzt bei StreetScooter die nächste Entwicklungsstufe und zeigen, welch großes Innovationspotenzial in Deutsche Post DHL steckt“, sagt Jürgen Herdes, Konzernvorstand Post – eCommerce – Parcel von Deutsche Post DHL Group in einer Stellungnahme. „Unser Ziel ist und bleibt, Marktführer in der grünen Logistik zu sein. Dabei setzen wir weiter auf E-Mobilität, aber auch auf andere alternative Antriebskonzepte, um die Treibhausgasemissionen weiter zu senken.“

Die Elektromobilität der Deutschen Post

Die Deutsche Post gehört seit der Übernahme von StreetScooter im Dezember 2014 zum führenden Hersteller von Elektro-Transportern. Die Fahrzeuge fertigt der Logistikkonzern nicht nur für seinen eigenen Zustellservice. Auch Drittunternehmen gehören zu seinen Kunden, darunter Energieversorger, Entsorgungsunternehmen, Kommunen, aber auch Flughäfen, Facility Management- und Catering-Unternehmen.

Für die Post sind derzeit rund 3.000 im Einsatz. Mittelfristig plant der Logistikkonzern seine gesamte Zustellflotte von etwa 50.000 Fahrzeugen durch Elektro-Transporter zu ersetzen.