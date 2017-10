PostBot: Deutsche Post testet selbstständig fahrenden Transportroboter

Die Deutsche Post testet derzeit einen Zustellroboter, der elektrisch angetrieben wird und selbstständig fährt. Menschliche Postboten sollen mit dem PostBot nicht ersetzt werden, wie der Logistikkonzern versichert. Er soll diese vielmehr bei ihrer zum Teil körperlich anstrengenden Arbeit unterstützen.

Wie die Deutsche Post am gestrigen Mittwoch berichtet, findet der Testeinsatz des PostBot im hessischen Bad Hersfeld statt, wo der smarte Transporter ab sofort Postbotinnen und Postboten in zwei Stellbezirken bei ihrer Arbeit assistiert. Die Zusteller sollen durch den PostBot nicht nur vom Gewicht entlastet werden, sie hätten dank des Roboters auch die Hände frei, um Sendungen einfacher zu verteilen, so die Deutsche Post.

„Unsere Zustellerinnen und Zusteller erbringen jeden Tag Höchstleistungen. Deshalb arbeiten wir permanent an Lösungen, die unsere Mitarbeiter auch bis ins hohe Alter bei der körperlich schweren Arbeit entlasten können“, sagt Jürgen Gerdes, Konzernvorstand Post – eCommerce – Parcel der Deutsche Post DHL Group. Hierzu würden neben Arbeitsmitteln wie E-Bikes und E-Trikes auch innovative Robotik-Anwendungen gehören.

So soll der PostBot den Zustellern helfen

Entwickelt wurde der PostBot nach dem Vorbild eines Transportroboters der französischen Firma Effidence S.A.S. Der auf vier Rädern fahrende Transporter kann Lasten bis zu 150 Kilogramm transportieren. Mittels Sensoren erkennt er die Beine der Zusteller, die er auf Schritt und Tritt verfolgt. Er ist laut der Post für alle Witterungsbedingungen geeignet, kann Hindernissen ausweichen oder vor ihnen anhalten.

Bad Hersfeld unterstützt den sechs Wochen dauernden Test nicht nur. Die „Smart City“ profitiert auch von dem PostBot, indem sie ein Gerät einem Mitarbeiter bei der Verteilung der Post innerhalb der Stadtverwaltung zur Verfügung stellt.