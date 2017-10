Auch Nutzer aus China meldet Akku-Problem beim iPhone 8 Plus

Ist Apples Problem mit den Akkus bei seinem neuen Smartphone iPhone 8 Plus vielleicht doch ein systemischer Fehler? Die Berichte jedenfalls über fehlerhafte Akkus und aufplatzende Geräte häufen sich. Nach Japan und Taiwan berichten auch chinesische Medien von ähnlichen Fällen.

Wie die chinesische Nachrichtenseite ThePaper.cn laut der Nachrichtenagentur Reuters berichtet, soll ein Nutzer sein neues iPhone 8 Plus bereits im defekten Zustand geliefert bekommen haben. Er hatte das Gerät zuvor bei einem Online-Händler erworben. Anscheinend hat sich der Akku so stark aufgebläht, dass das Smartphone an der Seite aufplatzte ist. Er soll das Smartphone nicht aufgeladen haben. Technologiekonzern Apple erklärte, dass er das Problem untersuche.

Vor wenigen Tagen hatten eine Nutzerin aus Taiwan und einer aus Japan ähnliche Probleme mit dem iPhone 8 Plus gemeldet. Der Japaner soll sein iPhone 8 Plus bereits im defekten Zustand erhalten haben. Auch bei ihm hatte sich das Display vom Rahmen als Folge eines aufgeblähten Akkus gelöst. Der Taiwanerin war das Problem beim Aufladen des Geräts aufgefallen.

iPhone 8 Plus auf den Spuren des Galaxy Note 7?

Bei Apple dürften derzeit langsam die Alarmglocken läuten. Ein Super-GAU wäre für den Konzern, sollte sich das Akku-Problem ausweiten wie im Fall des Rivalen Samsung. Der südkoreanische Elektronikhersteller hatte Ende letzten Jahres sein Phablet Galaxy Note 7 aus dem Verkauf nehmen müssen, nachdem fehlerhafte Akkus in mehreren Geräten Feuer gefangen hatten. Apple hat sein neues Smartphone-Flaggschiff iPhone 8 im September dieses Jahres vorgestellt. Das Jubiläumshandy iPhone X erscheint im November.