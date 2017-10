Neuer Termin: Teslas Elektro-Lkw lässt weiter auf sich warten

Mit Teslas Präsentation eines elektrischen Sattelschleppers will es einfach nicht klappen. Der Elektroautobauer musste die Vorstellung des Wagens erneut verschieben – und hat dafür gleich mehrere Gründe parat.

Wie Firmenchef Elon Musk auf dem Kurznachrichtendienst Twitter berichtet, seien die Produktionsengpässe um den Mittelklassewagen Model 3 schuld daran, dass die Enthüllung des elektrischen Sattelzugs auf sich warten lässt. Außerdem müsse die Batterieproduktion für das von Hurrikan Maria stark geschädigte Puerto Rico und andere Gebiete erhöht werden. Die Präsentation werde daher am 16. November stattfinden.

Tesla Semi unveil now Nov 16. Diverting resources to fix Model 3 bottlenecks & increase battery production for Puerto Rico & other affected areas.

— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2017